Интервью

Об окончании войны, смерти Путина и о жизни сейчас — интервью Владимира Зеленского на Netflix

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 декабря 2022, 10:30
Інтерв’ю Володимира Зеленського на Netflix: про смерть Путіна та кінець війни

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