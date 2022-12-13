Об окончании войны, смерти Путина и о жизни сейчас — интервью Владимира Зеленского на Netflix

Зарубежные СМИ проявляют большой интерес к Украине. Многие хотят пообщаться с президентом, первой леди, военным руководством. Поэтому они проделывают немалый путь и, несмотря на опасность, приезжают в Украину.

Американский телеведущий Дэвид Леттерман взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. На Netflix уже вышел новый эпизод шоу Мой следующий гость. В ходе разговора Зеленский рассказал о войне и ее окончании, смерти Владимира Путина и освобождении всех украинских территорий.

О привычке к сиренам

Владимир Зеленский объяснил, что со временем украинцы привыкли к сиренам, но это ежедневное напоминание, что война продолжается.

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— Была такая эйфория, когда деоккупировали Киев, Киевскую область. Но война не закончилась. И то, что не убивают твоего соседа или близкого — убивают где-то наших военных, которые отдают свою жизнь. Это напоминание о том, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою, — подчеркнул он.

Как оставаться человеком во время войны

Президент Украины выразил неуверенность в том, что война меняет людей. Однако он подчеркнул, что оставаться человеком — это выбор, и сложный, ведь ненависть к врагу растет каждый день.

— Война — это другие условия существования. Условия, при которых вы остаетесь человеком или превращаетесь в зверя, террориста, мародера, насильника. Мы все видели последствия российской оккупации.

Надо отталкивать ненависть, воевать по правилам, оставаться человеком. Это сложный выбор, — признал он.

Также Зеленский рассказал о своем ежедневном графике во время войны. Обычно это ранний подъем в 05:30–06:00, если не произошло чего-либо критического. Затем военное совещание и немного времени, чтобы пообщаться с женой и детьми.

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О смерти Владимира Путина

Владимир Зеленский выразил мнение, что многие россияне продолжают врать Владимиру Путину. Он думает, если тот умрет, войны не будет, ведь в РФ властвует авторитарный режим. Он привел пример подобной ситуации в Советском Союзе.

— Такое время было у Советского Союза, остановилось все. Поэтому, я считаю, если его (Путина — ред.) не будет — им (россиянам — ред.) будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней, — заметил Зеленский.

Также Зеленский подметил, что российскому руководству больше никто не жмет руку. Страна не допускается к соревнованиям и игнорируется в культурном пространстве. Это пример изоляции — единственной правильной реакции международного сообщества на действия Кремля.

Кроме того, Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины. Ведь Владимир Путин боится смерти и любит жизнь. Поэтому даже встречи проводит за длинным столом, чтобы не заразиться коронавирусом.

О сроках окончания войны

— Я ответственное лицо, и я понимаю, что это значит для людей — услышать, когда война закончится. Это главный вопрос. Я не играю с такими вещами, — сказал он.

Однако он сказал, что сочтет победой тот день, когда Украина отвоюет все свои территории и выйдет на границы.

Президент подчеркнул, что окончание войны — это не замораживание конфликта, поэтому она закончится только после деоккупации наших земель.

— Самое главное, чтобы США знали общество и не сбились с этого курса, с этого пути поддержки Украины. Чтобы оно знало, что мы сражаемся и за них тоже, — сообщил президент, добавив, что Украина стоит на защите демократии.

Украину поддерживает цивилизованный мир. Они подчеркивают, что Украина должна освободить свои территории и сама определять, готова ли она к переговорам. Ранее в своем интервью глава МИД Великобритании рассказал о поддержке Украины.

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Фото: скриншот с видео