Мирные переговоры с пистолетом у виска? Глава МИД Великобритании о поддержке Украины и условиях мира

Полное отсутствие, света, связи, воды и отопления — эти условия, кажется, делают полностью непригодной для жизни всю окружающую среду. Однако украинцы только пожимают плечами и продолжают работать ради своей победы.

Такая стойкость и непреодолимое желание жить несмотря на все препятствия и опасности еще раз удивляют мир. Исключением не стал и министр иностранных дел Великобритании.

Джеймс Клеверли приехал в Украину с визитом во время очередного масштабного российского ракетного обстрела и увидел своими глазами, как украинцы борются со всеми вызовами, которые принесла на нашу землю полномасштабная война.

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В интервью BBC News Украина глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рассказал о своих впечатлениях от охваченной тьмой столицы, а также при каких условиях возможны мирные переговоры Украины и России.

О впечатлениях от Киева во тьме во время блекаута

— Я привык видеть столицу оживленной, яркой, где много огней и движения. Когда мы въехали в город, все окна были темными. Уличные фонари выключены. Привычная суета большого города исчезла.

Уничтожение энергетики является актом агрессии, актом войны, но наблюдать, как украинцы обходятся без воды и электричества, потому что Владимир Путин пытается уморить их голодом и заморозить, – это очень сильно и эмоционально. Когда я вернусь в Британию, это точно будет одной из тем, которые я обсужу со своими коллегами.

Мы приехали вчера, в резиденции не было воды. Но водоснабжение починили. Думаю, это очень мощный сигнал украинцев, которые говорят: “Да, нам нужна помощь, мы ценим поддержку международного сообщества, но мы сами полны решимости поддерживать жизнь в городе и сохранить свою страну”.

И это очень вдохновляет и меня, и британцев.

О поддержке Украины во время полномасштабной войны

Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Украину. Мы одни из первых предоставили Вооруженным силам Украины амуницию и вооружение.

Мы — второй по величине военный донор Украины, регулярно общаемся с представителями украинской власти и очень внимательно слушаем их потребности.

Мы обсуждаем, как внутри Британии, так и с нашими международными союзниками, предоставление Украине больше средств противовоздушной обороны. Оборонительной техники, которая будет отвечать атакам, которым подвергаются украинцы.

Есть сотни объектов инфраструктуры, защитить каждый — невозможно, но мы хотим убедиться, что Украина сможет защитить самые важные.

О переговорах Украины с РФ

— Я постоянно говорю, что Украину нельзя принуждать к мирному урегулированию, не работающему для самой Украины.

Мирные переговоры с пистолетом у виска — не переговоры.

Мы заявляли, что будем поддерживать Украину в ее самозащите и позиции, когда любые переговоры должны быть сознательными и честными.

Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась, но должным образом, без спешки.

Все, что мы хотим, — это поддержать Украину. Убедиться в том, что мирные переговоры подходят самой Украине.

Не думаю, что для Британии или любой другой страны приемлемо диктовать украинскому правительству условия для переговоров. Мы поможем с советом как друзья Украины, но это дело украинского правительства.

О необходимости наказать виновных в военных преступлениях

— Мы должны показать миру, что остаемся преданными нашим друзьям и защите наших ценностей.

Если мы этого не сделаем, мы призовем других агрессоров нападать на своих соседей или применять силу для достижения своих целей.

Я уже много об этом говорил, и мое мнение таково: у вас есть поддержка Великобритании и Международного уголовного суда, а это организация, которая, мы считаем, способна привлечь к ответственности, как солдат, совершавших зверства в Буче или Херсоне, так и верхушку, в частности, самого Владимира Путина.

Возможно, для этого потребуются новые юридические средства, но какое бы средство мы ни выбрали, привлечь этих людей к ответственности — чрезвычайно важно.

Мы приложим максимальные усилия, чтобы привлечь к ответственности этих людей, в том числе тех, кто совершал сексуальное насилие и использовал изнасилование как оружие в войне. Сделаем все, чтобы они были наказаны за свои действия.

В случае Украины, концепт нейтралитета теряет любую актуальность. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине. Читай интервью Тобиаса Тиберга о жизни в Киеве после 24 февраля, пророссийские нарративы в мире и поддержку Швеции.

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