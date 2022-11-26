Мирные переговоры с пистолетом у виска? Глава МИД Великобритании о поддержке Украины и условиях мира

Полное отсутствие, света, связи, воды и отопления — эти условия, кажется, делают полностью непригодной для жизни всю окружающую среду. Однако украинцы только пожимают плечами и продолжают работать ради своей победы.
Такая стойкость и непреодолимое желание жить несмотря на все препятствия и опасности еще раз удивляют мир. Исключением не стал и министр иностранных дел Великобритании.
Джеймс Клеверли приехал в Украину с визитом во время очередного масштабного российского ракетного обстрела и увидел своими глазами, как украинцы борются со всеми вызовами, которые принесла на нашу землю полномасштабная война.
В интервью BBC News Украина глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рассказал о своих впечатлениях от охваченной тьмой столицы, а также при каких условиях возможны мирные переговоры Украины и России.
— Я привык видеть столицу оживленной, яркой, где много огней и движения. Когда мы въехали в город, все окна были темными. Уличные фонари выключены. Привычная суета большого города исчезла.
Уничтожение энергетики является актом агрессии, актом войны, но наблюдать, как украинцы обходятся без воды и электричества, потому что Владимир Путин пытается уморить их голодом и заморозить, – это очень сильно и эмоционально. Когда я вернусь в Британию, это точно будет одной из тем, которые я обсужу со своими коллегами.
Мы приехали вчера, в резиденции не было воды. Но водоснабжение починили. Думаю, это очень мощный сигнал украинцев, которые говорят: “Да, нам нужна помощь, мы ценим поддержку международного сообщества, но мы сами полны решимости поддерживать жизнь в городе и сохранить свою страну”.
И это очень вдохновляет и меня, и британцев.
И это очень вдохновляет и меня, и британцев.
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Украину. Мы одни из первых предоставили Вооруженным силам Украины амуницию и вооружение.
Мы очень гордимся тем, что поддерживаем Украину. Мы одни из первых предоставили Вооруженным силам Украины амуницию и вооружение.
Мы — второй по величине военный донор Украины, регулярно общаемся с представителями украинской власти и очень внимательно слушаем их потребности.
Мы обсуждаем, как внутри Британии, так и с нашими международными союзниками, предоставление Украине больше средств противовоздушной обороны. Оборонительной техники, которая будет отвечать атакам, которым подвергаются украинцы.
Есть сотни объектов инфраструктуры, защитить каждый — невозможно, но мы хотим убедиться, что Украина сможет защитить самые важные.
Есть сотни объектов инфраструктуры, защитить каждый — невозможно, но мы хотим убедиться, что Украина сможет защитить самые важные.
— Я постоянно говорю, что Украину нельзя принуждать к мирному урегулированию, не работающему для самой Украины.
Мирные переговоры с пистолетом у виска — не переговоры.
Мирные переговоры с пистолетом у виска — не переговоры.
Мы заявляли, что будем поддерживать Украину в ее самозащите и позиции, когда любые переговоры должны быть сознательными и честными.
Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась, но должным образом, без спешки.
Все, что мы хотим, — это поддержать Украину. Убедиться в том, что мирные переговоры подходят самой Украине.
Все, что мы хотим, — это поддержать Украину. Убедиться в том, что мирные переговоры подходят самой Украине.
Не думаю, что для Британии или любой другой страны приемлемо диктовать украинскому правительству условия для переговоров. Мы поможем с советом как друзья Украины, но это дело украинского правительства.
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Допис, поширений jamescleverly (@jamescleverly)
— Мы должны показать миру, что остаемся преданными нашим друзьям и защите наших ценностей.
Если мы этого не сделаем, мы призовем других агрессоров нападать на своих соседей или применять силу для достижения своих целей.
Если мы этого не сделаем, мы призовем других агрессоров нападать на своих соседей или применять силу для достижения своих целей.
Я уже много об этом говорил, и мое мнение таково: у вас есть поддержка Великобритании и Международного уголовного суда, а это организация, которая, мы считаем, способна привлечь к ответственности, как солдат, совершавших зверства в Буче или Херсоне, так и верхушку, в частности, самого Владимира Путина.
Возможно, для этого потребуются новые юридические средства, но какое бы средство мы ни выбрали, привлечь этих людей к ответственности — чрезвычайно важно.
Мы приложим максимальные усилия, чтобы привлечь к ответственности этих людей, в том числе тех, кто совершал сексуальное насилие и использовал изнасилование как оружие в войне. Сделаем все, чтобы они были наказаны за свои действия.
Мы приложим максимальные усилия, чтобы привлечь к ответственности этих людей, в том числе тех, кто совершал сексуальное насилие и использовал изнасилование как оружие в войне. Сделаем все, чтобы они были наказаны за свои действия.
В случае Украины, концепт нейтралитета теряет любую актуальность. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине. Читай интервью Тобиаса Тиберга о жизни в Киеве после 24 февраля, пророссийские нарративы в мире и поддержку Швеции.
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