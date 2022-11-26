Мирні переговори з пістолетом біля скроні? Голова МЗС Великої Британії про підтримку України та умови для миру

Повна відсутність світла, зв’язку, води та опалення — ці умови, здається, роблять повністю непридатним для життя усе навколишнє середовище. Однак українці лише знизують плечима та продовжують працювати задля своєї перемоги.
Така стійкість та непереборне бажання жити попри всі перешкоди й небезпеки вкотре дивують світ. Винятком не став і міністр закордонних справ Великої Британії.
Джеймс Клеверлі приїхав в Україну з візитом під час чергового масштабного російського ракетного обстрілу та побачив на власні очі, як українці борються з усіма викликами, які принесла на нашу землю повномасштабна війна.
В інтерв’ю BBC News Україна голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі розповів про свої враження від охопленої темрявою столиці, а також за якої умови можливі мирні переговори України та Росії.
Я звик бачити столицю жвавою, яскравою, де багато вогнів і руху. Коли ми в’їхали в місто, всі вікна були темні. Вуличні ліхтарі вимкнені. Звична метушня великого міста зникла.
Знищення енергетики є актом агресії, актом війни, але спостерігати, як українці обходяться без води й електрики, тому що Володимир Путін намагається заморити їх голодом і заморозити, — це дуже сильно й емоційно. Коли я повернуся до Великої Британії, це точно буде однією з тем, які я обговорю зі своїми колегами.
Ми приїхали вчора, у резиденції не було води. Але водопостачання полагодили. Гадаю, це дуже потужний сигнал українців, які кажуть: “Так, нам потрібна допомога, ми цінуємо підтримку міжнародної спільноти, але ми самі сповнені рішучості підтримувати життя у місті й зберегти свою країну”.
І це дуже надихає і мене, і британців.
І це дуже надихає і мене, і британців.
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ми одні з перших надали Збройним силам України амуніцію й озброєння.
Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ми одні з перших надали Збройним силам України амуніцію й озброєння.
Ми — другий за величиною військовий донор України, регулярно спілкуємось з представниками української влади й дуже уважно слухаємо їхні потреби.
Ми обговорюємо, як всередині Великої Британії, так і з нашими міжнародними союзниками, надання Україні більше засобів протиповітряної оборони. Оборонної техніки, що відповідатиме атакам, які зазнають українці.
Є сотні об’єктів інфраструктури, захистити кожен — неможливо, але ми хочемо переконатися, що Україна зможе захистити найважливіші.
Є сотні об’єктів інфраструктури, захистити кожен — неможливо, але ми хочемо переконатися, що Україна зможе захистити найважливіші.
Я постійно кажу, що Україну не можна примушувати до мирного врегулювання, яке не працює для самої України.
Мирні переговори з пістолетом біля скроні — не переговори.
Мирні переговори з пістолетом біля скроні — не переговори.
Ми заявляли, що будемо підтримувати Україну у її самозахисті та у позиції, коли будь-які перемовини мають бути свідомі й чесні.
Звісно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але належним чином, без поспіху.
Все, що ми хочемо, — це підтримати Україну. Переконатися, що мирні перемовини підходять самій Україні.
Все, що ми хочемо, — це підтримати Україну. Переконатися, що мирні перемовини підходять самій Україні.
Не думаю, що для Великої Британії чи будь-якої іншої країни є прийнятним диктувати українському уряду умови для перемовин. Ми допоможемо з порадою як друзі України, але це справа українського уряду.
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Допис, поширений jamescleverly (@jamescleverly)
Ми маємо показати світу, що залишаємося відданими нашим друзям і захисту наших цінностей.
Якщо ми цього не зробимо, ми заохотимо інших агресорів нападати на своїх сусідів чи застосовувати силу для досягнення своїх цілей.
Якщо ми цього не зробимо, ми заохотимо інших агресорів нападати на своїх сусідів чи застосовувати силу для досягнення своїх цілей.
Я вже багато про це казав, і моя думка така: у вас є підтримка Великої Британії та Міжнародного кримінального суду, а це організація, яка, ми вважаємо, здатна притягнути до відповідальності, як солдатів, що вчиняли звірства у Бучі чи Херсоні, так і верхівку, зокрема, самого Володимира Путіна.
Можливо, для цього будуть потрібні нові юридичні засоби, але хоч який засіб ми б обрали, притягнути цих людей до відповідальності — надзвичайно важливо.
Ми докладемо максимальних зусиль, щоби притягнути до відповідальності цих людей, зокрема тих, хто скоював сексуальне насильство і використовував ґвалтування як зброю у війні. Зробимо усе, щоб вони були покарані за свої дії.
Ми докладемо максимальних зусиль, щоби притягнути до відповідальності цих людей, зокрема тих, хто скоював сексуальне насильство і використовував ґвалтування як зброю у війні. Зробимо усе, щоб вони були покарані за свої дії.
У випадку України концепт нейтралітету втрачає будь-яку актуальність. Про це сказав Надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні. Читай інтерв’ю Тобіаса Тиберга про життя у Києві після 24 лютого, проросійські наративи у світі та підтримку Швеції.
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