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Мирні переговори з пістолетом біля скроні? Голова МЗС Великої Британії про підтримку України та умови для миру

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 18:30
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Фото: Сайт президента України

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