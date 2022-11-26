Мирні переговори з пістолетом біля скроні? Голова МЗС Великої Британії про підтримку України та умови для миру

Повна відсутність світла, зв’язку, води та опалення — ці умови, здається, роблять повністю непридатним для життя усе навколишнє середовище. Однак українці лише знизують плечима та продовжують працювати задля своєї перемоги.

Така стійкість та непереборне бажання жити попри всі перешкоди й небезпеки вкотре дивують світ. Винятком не став і міністр закордонних справ Великої Британії.

Джеймс Клеверлі приїхав в Україну з візитом під час чергового масштабного російського ракетного обстрілу та побачив на власні очі, як українці борються з усіма викликами, які принесла на нашу землю повномасштабна війна.

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В інтерв’ю BBC News Україна голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі розповів про свої враження від охопленої темрявою столиці, а також за якої умови можливі мирні переговори України та Росії.

Про враження від Києва у суцільній темряві під час блекауту

Я звик бачити столицю жвавою, яскравою, де багато вогнів і руху. Коли ми в’їхали в місто, всі вікна були темні. Вуличні ліхтарі вимкнені. Звична метушня великого міста зникла.

Знищення енергетики є актом агресії, актом війни, але спостерігати, як українці обходяться без води й електрики, тому що Володимир Путін намагається заморити їх голодом і заморозити, — це дуже сильно й емоційно. Коли я повернуся до Великої Британії, це точно буде однією з тем, які я обговорю зі своїми колегами.

Ми приїхали вчора, у резиденції не було води. Але водопостачання полагодили. Гадаю, це дуже потужний сигнал українців, які кажуть: “Так, нам потрібна допомога, ми цінуємо підтримку міжнародної спільноти, але ми самі сповнені рішучості підтримувати життя у місті й зберегти свою країну”.

І це дуже надихає і мене, і британців.

Про підтримку України під час повномасштабної війни

Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Ми одні з перших надали Збройним силам України амуніцію й озброєння.

Ми — другий за величиною військовий донор України, регулярно спілкуємось з представниками української влади й дуже уважно слухаємо їхні потреби.

Ми обговорюємо, як всередині Великої Британії, так і з нашими міжнародними союзниками, надання Україні більше засобів протиповітряної оборони. Оборонної техніки, що відповідатиме атакам, які зазнають українці.

Є сотні об’єктів інфраструктури, захистити кожен — неможливо, але ми хочемо переконатися, що Україна зможе захистити найважливіші.

Про перемовини України з РФ

Я постійно кажу, що Україну не можна примушувати до мирного врегулювання, яке не працює для самої України.

Мирні переговори з пістолетом біля скроні — не переговори.

Ми заявляли, що будемо підтримувати Україну у її самозахисті та у позиції, коли будь-які перемовини мають бути свідомі й чесні.

Звісно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але належним чином, без поспіху.

Все, що ми хочемо, — це підтримати Україну. Переконатися, що мирні перемовини підходять самій Україні.

Не думаю, що для Великої Британії чи будь-якої іншої країни є прийнятним диктувати українському уряду умови для перемовин. Ми допоможемо з порадою як друзі України, але це справа українського уряду.

Про необхідність покарати винних у воєнних злочинах

Ми маємо показати світу, що залишаємося відданими нашим друзям і захисту наших цінностей.

Якщо ми цього не зробимо, ми заохотимо інших агресорів нападати на своїх сусідів чи застосовувати силу для досягнення своїх цілей.

Я вже багато про це казав, і моя думка така: у вас є підтримка Великої Британії та Міжнародного кримінального суду, а це організація, яка, ми вважаємо, здатна притягнути до відповідальності, як солдатів, що вчиняли звірства у Бучі чи Херсоні, так і верхівку, зокрема, самого Володимира Путіна.

Можливо, для цього будуть потрібні нові юридичні засоби, але хоч який засіб ми б обрали, притягнути цих людей до відповідальності — надзвичайно важливо.

Ми докладемо максимальних зусиль, щоби притягнути до відповідальності цих людей, зокрема тих, хто скоював сексуальне насильство і використовував ґвалтування як зброю у війні. Зробимо усе, щоб вони були покарані за свої дії.

У випадку України концепт нейтралітету втрачає будь-яку актуальність. Про це сказав Надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні. Читай інтерв’ю Тобіаса Тиберга про життя у Києві після 24 лютого, проросійські наративи у світі та підтримку Швеції.

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