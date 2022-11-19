Ріші Сунак в Україні! Про що домовились британський прем’єр-міністр з Володимиром Зеленським — важлива зустріч

З перших днів повномасштабної війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон одним із перших світових лідерів відвідав нашу країну у цей непростий час. Очільники британської держави вже неодноразово змінювалась, але підтримка лишається потужною та невпинною.

Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Ми обговорили всі питання, важливі для наших країн і для глобальної безпеки, — зазначає Володимир Зеленський.

Президент України поінформував прем’єр-міністра Великої Британії про наслідки російських ракетних ударів. За його словами, станом на сьогодні пошкоджено близько половини української енергетичної інфраструктури.

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Володимир Зеленський наголошує, що українська енергогенерація може не лише повністю забезпечувати нашу країну, а й бути стабілізаційним елементом для загальноєвропейського енергоринку.

Тож російські удари по наших енергооб’єктах свідчить про те, що окупанти прагнуть зруйнувати наше енергетичне зʼєднання з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці — це удар по енергетичній безпеці всього континенту.

Цей російський терор — не просто чергове знущання ворога з українців, а й прояв украй цинічної російської антиєвропейської, антилюдської політики.

Тому важливо досягти максимальної ефективності в обмеженні експортної ціни на російські енергоресурси, щоб загарбники відчули такі ж болісні втрати, як ті, які вони спричиняють для інших.

Також президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили можливості в захисті українського неба, оборонну співпрацю загалом та спільні міжнародні зусилля заради миру, зокрема українську формулу миру.

Одна з переваг нашої формули миру — це можливість для партнерів проявити лідерство в реалізації її пунктів.

Саме Великій Британії запропоновано стати співтворцем миру в Україні та всій Європі. Крім того, не оминули в розмові й питання про відбудову нашої держави та реалізацію двох проектів: експортної зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки для України, допоки наша держава не є членом НАТО. Президент України нагадав про Голодомор як практику нищення українського народу Кремлем. Тож важливо визнати події сторічної давності як геноцид на світовому рівні.

Це важливо саме зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

Зі свого боку прем’єр-міністр Великої Британії відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ, та наголосив, що допомога його країни буде продовжуватись до того часу, допоки в Україні не запанує мир.

Також Велика Британія надасть нову військову допомогу, продовжить навчання українських військових медиків та інженерів, надасть зимове обладнання для військових та гуманітарну допомогу на суму понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сподіваймося, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності.

Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія сподівається прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

Українці зараз мріють про одне — перемогти ворога та розпочати відбудову країни. Проте з кожним днем усе частіше порушується питання, а чи потрібно чекати, щоб розпочати відновлювати житловий фонд та інфраструктуру. Читай, що потрібно змінити у містобудуванні для відбудови України.

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