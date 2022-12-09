Что предполагает украинская формула мира: выступление Зеленского на TRT World Forum 2022

Война длится более девяти месяцев, из-за чего страдает не только Украина. Последствия действий российской армии испытывает на себе весь мир.
Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам TRT World Forum 2022 в Стамбуле. Его речь была посвящена украинской достижимой формуле мира, гарантирующей продвижение безопасности и процветания во всем мире. Об этом сообщает офис президента.
Своей сумасшедшей агрессией Путин доказал, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности. А любая агрессия в нашей части мира – это глобальное преступление.
Своей сумасшедшей агрессией Путин доказал, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности. А любая агрессия в нашей части мира – это глобальное преступление.
Одним из последствий российской агрессии, испытавшей на себе весь мир стал продовольственный кризис. Он возник из-за блокировки российским флотом украинских портов.
Без экспорта нашего продовольствия глобальный рынок моментально дестабилизировался. Это почувствовали разные страны Африки и Азии, а в других регионах это привело к колебаниям цен.
Благодаря силам ВСУ и дипломатам, Украине удалось возобновить морской экспорт из трех черноморских портов. Уже с июля экспорт агропродукции достиг более 13 тонн в 40 стран мира, что ощутил на себе и глобальный рынок.
Вот что такое наше с вами могущество! Украина, Турция и ООН совместно останавливают угрозу голода.
Вот что такое наше с вами могущество! Украина, Турция и ООН совместно останавливают угрозу голода.
История с восстановлением экспорта доказывает, что благодаря общим усилиям нет ничего невозможного.
Фото: Сайт офиса Президента
Президент отметил, что общая забота о нормальной жизни в регионе дает элементы глобальной безопасности, мира, необходимые всем добросовестным государствам.
Зеленский представил Украинскую формулу мира, которая может положить конец российской агрессии и восстановить силу международного права.
То, что нам удается реализовывать зерновую экспортную и гуманитарную инициативу Зерно из Украины, дает нам формат для реализации других пунктов Украинской формулы мира, отметил президент Украины.
Главное – не просто знать о своем могуществе, не просто проявлять его время от времени, а направлять его потенциал ради мира.
Главное – не просто знать о своем могуществе, не просто проявлять его время от времени, а направлять его потенциал ради мира.
Наша формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера.
Наша формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера.
Владимир Зеленский предложил всем партнерам Украины выбрать пункты для себя, чтобы формула мира была реализована. Ведь эта формула мира четкая и реалистичная.
Совместно мы уже смогли реализовать идею восстановления зернового экспорта, поэтому благодаря общему могуществу можно добиться успеха и во всем остальном, что нужно для мира, отметил Президент.
Украинская боль болит людям далеко за пределами нашей страны. Папа Римский Франциск недавно расплакался во время молитвы об Украине, подробности в материале.
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