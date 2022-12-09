Что предполагает украинская формула мира: выступление Зеленского на TRT World Forum 2022

Война длится более девяти месяцев, из-за чего страдает не только Украина. Последствия действий российской армии испытывает на себе весь мир.

Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам TRT World Forum 2022 в Стамбуле. Его речь была посвящена украинской достижимой формуле мира, гарантирующей продвижение безопасности и процветания во всем мире. Об этом сообщает офис президента.

Своей сумасшедшей агрессией Путин доказал, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности. А любая агрессия в нашей части мира – это глобальное преступление.

Одним из последствий российской агрессии, испытавшей на себе весь мир стал продовольственный кризис. Он возник из-за блокировки российским флотом украинских портов.

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Без экспорта нашего продовольствия глобальный рынок моментально дестабилизировался. Это почувствовали разные страны Африки и Азии, а в других регионах это привело к колебаниям цен.

Благодаря силам ВСУ и дипломатам, Украине удалось возобновить морской экспорт из трех черноморских портов. Уже с июля экспорт агропродукции достиг более 13 тонн в 40 стран мира, что ощутил на себе и глобальный рынок.

Вот что такое наше с вами могущество! Украина, Турция и ООН совместно останавливают угрозу голода.

История с восстановлением экспорта доказывает, что благодаря общим усилиям нет ничего невозможного.

Президент отметил, что общая забота о нормальной жизни в регионе дает элементы глобальной безопасности, мира, необходимые всем добросовестным государствам.

Зеленский представил Украинскую формулу мира, которая может положить конец российской агрессии и восстановить силу международного права.

Формула мира от Украины

То, что нам удается реализовывать зерновую экспортную и гуманитарную инициативу Зерно из Украины, дает нам формат для реализации других пунктов Украинской формулы мира, отметил президент Украины.

Главное – не просто знать о своем могуществе, не просто проявлять его время от времени, а направлять его потенциал ради мира.

Основные пункты украинской формулы мира, гарантировать:

радиационную и ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую безопасность;

остановить безумный российский ракетный террор;

освободить всех пленных и вернуть всех депортированных;

выполнить устав ООН;

восстановить территориальную целостность Украины;

вывести русские войска из оккупированной земли;

восстановить справедливость через наказание за массовый террор;

гарантировать компенсацию ущерба;

гарантировать эффективное противодействие экоциду и спасти черноморский регион от экологических катастроф, которые могут стать следствием российских действий.

Наша формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера.

Владимир Зеленский предложил всем партнерам Украины выбрать пункты для себя, чтобы формула мира была реализована. Ведь эта формула мира четкая и реалистичная.

Совместно мы уже смогли реализовать идею восстановления зернового экспорта, поэтому благодаря общему могуществу можно добиться успеха и во всем остальном, что нужно для мира, отметил Президент.

Украинская боль болит людям далеко за пределами нашей страны. Папа Римский Франциск недавно расплакался во время молитвы об Украине, подробности в материале.

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