Должен вновь представить Тебе мольбы детей: Понтифик не сдержал слез во время молитвы за Украину

События в Украине не оставляют равнодушными тех, кто отстаивает мир и добро в мире. Вчера во время молебна к Деве Марии за мир в Украине Папа Римский Франциск не сдержал слез.

Об этом сообщили в Vatican News. Также появилось и видео события.

Как это было?

8 декабря на Испанской площади Понтифик молился перед статуей Непорочной Девы Марии. Заговорив об Украине и страданиях, переживаемых украинским народом, Папа Римский не сдержался и заплакал.

После непродолжительной паузы он продолжил свою молитву.

— Пречистая Дева, я хотел бы принести Тебе сегодня благодарность украинского народа за мир, о котором мы уже долго просим у Господа. Но должен вновь представить Тебе мольбы детей, людей преклонных лет, пап и матерей, юношей и девушек этой мученической земли, много страдающей. Но на самом деле мы знаем, что Ты находишься с ними и со всеми страждущими, так же как была у креста Твоего Сына, — говорил Понтифик во время молитвы.

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