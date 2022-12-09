Мир

Должен вновь представить Тебе мольбы детей: Понтифик не сдержал слез во время молитвы за Украину

Виктория Мельник, редактор сайта 09 декабря 2022, 12:00

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