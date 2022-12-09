Мушу знову представити Тобі благання дітей: Понтифік не стримав сліз під час молитви за Україну

Події в Україні розчулюють тих, хто відстоює мир та добро у світі. Вчора, під час молебню до Діви Марії за мир в Україні, Папа Римський Франциск не стримав сліз.

Про це повідомили у Vatican News. Також з’явилося й відео події.

Як це було?

8 грудня на Іспанській площі Понтифік молився перед статуєю Непорочної Діви Марії. Заговоривши про Україну та страждання, які переживає український народ, Папа Римський не стримався та заплакав.

Після нетривалої паузи він продовжив свою молитву.

— Пречиста Діво, я хотів би принести Тобі сьогодні подяку українського народу за мир, про який ми вже довго просимо в Господа. Натомість мушу знову представити Тобі благання дітей, похилих віком, тат і матерів, юнаків і дівчат цієї мученицької землі, що багато страждає. Та насправді ми знаємо, що Ти перебуваєш з ними та з усіма стражденними, так само як була біля хреста Твого Сина, — казав Понтифік під час молитви.

Зараз також дивляться

Читати на тему Порівняв війну Росії проти України зі сталінським геноцидом! Папа Римський про агресію РФ Розповідаємо про позицію Папи Римського щодо війни Росії проти України.

Україну зараз підтримує весь світ. Послиня Німеччини Анка Фельдгузен розповіла про допомогу Україні зараз та як живуть наші земляки за кордоном.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!