Порівняв війну Росії проти України зі сталінським геноцидом! Папа Римський про агресію РФ

Папа Римський Франциск з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово закликав до припинення воєнних дій, спілкувався з українськими біженцями.

Понтифік навіть особисто відвідував посольство Росії у Ватикані, хоч це і порушує протокол. 23 листопада під час щотижневої аудієнції він порівняв війну Росії проти України з жахливим геноцидом, який колись організував Йосип Сталін за часів СРСР, про це пише Reuters.

— Помолимося за жертв цього геноциду і помолимося за стількох українців — дітей, жінок, старих людей, які сьогодні терплять страждання та мучеництво від агресії, — сказав Франциск.

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Папу Римського Франциска вже кілька разів критикували за його вислови щодо війни, яку розпочала Росія. Зокрема, за його спроби “примирити” українців та росіян. Одна із таких спроб була напередодні Великодня за західним обрядом.

Тоді під час 13-ї стації, присвяченої роздумам про смерть Ісуса, хрест мали б тримати сім’ї українки Ірини та росіянки Альбіни. Жінки ще близько 20 років тому переїхали в Італію.

9 листопада Папа Римський під час щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що війну в України не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї, й закликав до діалогу, розповідає Agenzia Nova.

— Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу, — заявив Франциск.

Майже тиждень тому понтифік заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною, повідомляє La Stampa.

Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні, — сказав понтифік.

Коли в нього запитали, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, Папа закликав усіх не здаватись у цьому питанні.

— Кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство.

Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир’я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу, — сказав він.

Також Папа Римський Франциск 16 листопада засудив хвилю ракетних атак на Україну. Понтифік закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації, і попросив Бога “поспішити” припинити війну.

Нагадаємо, що навесні Папа Римський закликав Україну помиритися з Росією.

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