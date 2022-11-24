Світ

Порівняв війну Росії проти України зі сталінським геноцидом! Папа Римський про агресію РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 11:00
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