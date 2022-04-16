Світ

“Святий” не бачить грішників та Бучі: Папа Франциск закликав українців примиритись з російськими терористами

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 17 Квітня 2022, 01:49

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“Святий” не бачить грішників та Бучі: Папа Франциск закликав українців примиритись з російськими терористами
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