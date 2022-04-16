“Святий” не бачить грішників та Бучі: Папа Франциск закликав українців примиритись з російськими терористами

Війна, яку розв’язала Росія проти України, стала головною темою для передпасхальних заходів і її не оминає і Папа Франциск.

У Німеччині тисячі людей у різних містах вийшли із закликами спинити агресора і не залишати українців беззахисними, а ліпше надати зброю.

Приєднались до маршів і посадовці, які говорять, що вже давно зрозуміло, хто розпочав наступ, а хто захищається та потребує підтримки.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Усі все давно побачили та усвідомили, але не Папа Франциск, який закликав до примирення зі злом. Він вважає, що лише так можна досягнути миру.

Понтифік не відмовився від Хресної ходи у Страсну П’ятницю та запросив жінок з України та Росії нести разом хрест. Саме це мало символізувати примирення двох народів.

Папа Франциск також закликав потиснути руку ворогу та звернувся до Бога про взаємне прощення. У його промові звучали слова про бунт.

Проте як можна сприймати боротьбу українців за свою свободу та незалежність як бунт? Не дивно, що Україна сприйняла цей жест як лицемірство Папи Римського.

Проте Понтифік після ходи запросив українську делегацію на зустріч, що на свята вважається дуже великою рідкістю.

Нагадаємо, раніше український Митрополит Епіфаній наголосив, що вбивати російських окупантів – не гріх. Тому можемо спати спокійно.