У сквері гуляли мами з малечею — нові жорстокі обстріли Харкова, які забрали життя людей

Пробита скалками дитяча гірка, потрощені лави, калюжі крові – так виглядає російське визволення у Харкові.

Десятеро загиблих і 42 поранених, серед яких дев’ятеро дітей – уточнені дані щодо жертв обстрілу Харкова напередодні.

Окупанти гатили – просто по житлових будинках, дитячих майданчиках, поліклініці. У дворах новобудов – кілька вигорілих вщент автівок.

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У сквері гуляли мами з малечею. Троє дітей загинули, найменшому – було усього лише 7 місяців.

Обстрілом накрило увесь район – люди чули з десяток розривів. Росіяни обстріляли цю околицю Харкова з систем залпового вогню Ураган.

З військових об’єктів у цьому сквері, по якому теж прилетіло, хіба що пам’ятник воїнам визволителям Другої світової війни.

Камери спостереження зафіксували один із прильотів по житловому сектору і те, як люди намагалися втекти, а за їхніми спинами спалахували вибухи та валив чорний дим.

Жертв було так багато, що навіть трьох десятків швидких на всіх не вистачило. У більшості постраждалих – мінно-вибухові травми.

Загалом за 52 дні російської навали на Харківщині загинули понад пів тисячі мирних мешканців. Точна кількість поранених наразі невідома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії українців з маленькими дітьми, які пережили жахи війни.