Україна

У сквері гуляли мами з малечею — нові жорстокі обстріли Харкова, які забрали життя людей

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 17 Квітня 2022, 01:00

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