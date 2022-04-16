Знову по мирних: новий удар російських окупантів по Харкову

Російські окупанти все ніяк не можуть змиритися з тим, що їм не вдається взяти українські міста. Натомість вони беруться тероризувати знову і знову мирне населення. Не встиг Харків оговтатись після вчорашніх обстрілів, як вони повторились сьогодні, 16 квітня.

Місто вважається наразі однією з основних цілей росіян, оскільки Харків потрібен їм як стратегічно, так і у вигляді моральної перемоги. Однак ані першого, ані другого їм не отримати.

Тому вчергове ворог звернувся до улюбленої тактики терору та обстріляв житлові квартали Харкова, унаслідок чого 18 людей отримали поранення. Їх шпиталізували до медичних закладів. На жаль, ще одна особа загинула на місці.

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Дані щодо жертв нового ракетного удару ще уточнюються, кількість постраждалих може зрости.

Наразі рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки бомбардування.

Голова Харківської ОВА закликає мешканців міста бути вкрай обережними, оскільки ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Тому варто не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові ракетні удари по містах України 16 квітня, коли російські війська вдарили по Львову, Києву, Полтаві, Олександрії та інших містах.