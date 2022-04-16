Вибухи у Києві, Львові, Миколаєві — нові ракетні удари по містах України

Ранком суботи, 16 квітня, російські війська завдали чергових ударів по українських містах. Про вибухи докладніше — далі.
У столиці ранком 16 квітня прогриміли вибухи. Цю інформацію вже підтвердив міський голова Віталій Кличко.
Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.
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Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники та медики.
Віталій Кличко знову закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу та залишатися в укриттях. А тим, хто збирається повернутися найближчим часом — поки не їхати до столиці.
У Львові та Львівській області ранком теж було чути вибухи. Це працювали українські сили ППО.
Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони.
Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони.
Таку інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
По Полтаві окупанти вдарили проти ночі. Внаслідок цього було зруйновано господарську інфраструктуру в одному з сіл поблизу міста Полтава.
Відомо про одного загиблого та ще одного потерпілого, інформує керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Ілюстративне фото від ДСНС
Російські військові з ракет вдарили по інфраструктурі аеродрому Олександрії.
Масштаби руйнувань уточнюються.
Жителі Миколаєва кажуть про стовп диму після ранкових атак.
Повітряна тривога в місті лунала від самого ранку.
По території Луганської області російські військові гатили вночі. Обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Кремінну.
Відомо про одного загиблого, трьох поранених.
Внаслідок обстрілів пошкоджено газогони в Сєвєродонецьку та Лисичанську, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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