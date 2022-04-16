Вибухи у Києві, Львові, Миколаєві — нові ракетні удари по містах України

Ранком суботи, 16 квітня, російські війська завдали чергових ударів по українських містах. Про вибухи докладніше — далі.

Київ

У столиці ранком 16 квітня прогриміли вибухи. Цю інформацію вже підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Наразі інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники та медики.

Віталій Кличко знову закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу та залишатися в укриттях. А тим, хто збирається повернутися найближчим часом — поки не їхати до столиці.

Вибухи у Львові

У Львові та Львівській області ранком теж було чути вибухи. Це працювали українські сили ППО.

Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони.

Таку інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибухи в Полтаві

По Полтаві окупанти вдарили проти ночі. Внаслідок цього було зруйновано господарську інфраструктуру в одному з сіл поблизу міста Полтава.

Відомо про одного загиблого та ще одного потерпілого, інформує керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Кіровоградщина

Російські військові з ракет вдарили по інфраструктурі аеродрому Олександрії.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Миколаїв

Жителі Миколаєва кажуть про стовп диму після ранкових атак.

Повітряна тривога в місті лунала від самого ранку.

Луганщина

По території Луганської області російські військові гатили вночі. Обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Кремінну.

Відомо про одного загиблого, трьох поранених.

Внаслідок обстрілів пошкоджено газогони в Сєвєродонецьку та Лисичанську, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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