Взрывы в Киеве, Львове, Николаеве — новые ракетные удары по городам Украины

Утром субботы, 16 апреля, российские войска нанесли очередные удары по украинским городам. О взрывах подробнее – читай в материале.

Киев

В столице шутром 16 апреля прогремели взрывы. Эту информацию уже подтвердил городской голова Виталий Кличко.

Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Пока информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Виталий Кличко снова призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях. А тем, кто собирается вернуться в ближайшее время, пока не спешить в столицу.

Взрывы во Львове

Во Львове и Львовской области утром 16 апреля тоже были слышны взрывы. Работали украинские силы ПВО.

Во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны.

Такую информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Взрывы в Полтаве

По Полтаве оккупанты ударили в ночь на 16 апреля. В результате была разрушена хозяйственная инфраструктура в одном из сел вблизи города Полтава.

Известно об одном погибшем и еще одном потерпевшем в результате атаки, сообщает руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кировоградская область

Российские военные из ракет ударили по инфраструктуре аэродрома Александрии.

Масштабы разрушений уточняются.

Николаев

Жители Николаева говорят о столбе дыма после утренних атак.

Воздушная тревога в городе звучала с самого утра.

Луганская область

По территории Луганской области российские военные ударили ночью. Обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную.

Известно об одном погибшем, трое ранены в результате атак российских военных. Также от обстрела пострадала инфраструктура, повреждены газопроводы в Северодонецке и Лисичанске, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, самые горячие точки в Луганской области сейчас — это Рубежное, Попасная, Горная община.

Эти населенные пункты враг намеренно уничтожает и больше половины домов просто не существует или критически обстреляны.

Кроме того, сейчас враг сосредоточил свои усилия на Кременной. Несколько дней подряд центр города обстреливается хаотично, обстреливаются частные дома, гибнут мирные люди.

Читай также обращение командира полка Азов о ситуации в Мариуполе: что кроется за фантастическим мужеством наших военных на Востоке.