Хочу, чтобы каждый украинец понял, что кроется за мужеством военных — обращение полка Азов в Мариуполе

Заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар записал обращение к украинцам из Мариуполя по поводу героического сопротивления военных и рассказал, что им досадно слушать предположение, что деблокада города невозможна.

— Уже более 50 дней ведутся тяжелые бои за Украину и Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника.

Наши бойцы творят невероятные вещи, выходящие за грани возможного. Уничтожены 46 танков, подбиты 27, подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТР, также Тайфуны, Рисы, Тигры, грузовые, автомобили легковые, БПЛА, катер, самолет, ранены и убиты около 2 тыс. вражеской пехоты.

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Это означает, что каждые три часа подбивается техника врага, а каждый час уничтожаем двух оккупантов, — сказал Святослав Паламар.

Скажите, есть ли место на этом свете, где ведутся такие ожесточенные бои? Попытайтесь себе представить, что чувствуют военные, постоянно борющиеся под постоянным вражеским огнем. И это все делается в полном окружении и без должной поддержки.

С каждым днем ​​боев защитников города становится все меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь ад.

Мы уверены, что нас не предадут, что нас ждут и мы не перестаем сражаться. Нам досадно слушать предположение о том, что деблокада невозможна; что мы получили подкрепление, когда нас становится меньше.

Нам надоело слушать аналитиков, прикрывающихся приятными словами и льющих успокоительное в уши украинцев.

Я очень хочу, чтобы каждый украинец наконец-то понял, что кроется за фантастическим мужеством наших военных. Это вера в собратьев и своих командиров, это вера в лучшее будущее нашей страны, вера в украинский Мариуполь.

Напомним, ранее мы рассказывали о деблокаде Мариуполя, и готовы ли к ней украинские военные.