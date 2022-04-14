Хочу, щоб кожен українець зрозумів, що криється за мужністю військових — звернення полку Азов у Маріуполі

Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар записав звернення до українців з Маріуполя щодо героїчного спротиву військових та розповів, що їм прикро слухати припущення про те, що деблокада міста неможлива.

– Вже понад 50 днів точаться важкі бої за Україну та Маріуполь. Це майже 1200 год безперервної боротьби з силами противника, що переважають.

Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТР, також Тайфуни, Рисі, Тигри, вантажні, автомобілі легкові, БПЛА, катер, літак, поранено та вбито близько 2 тис. ворожої піхоти.

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Це означає що кожні три години підбивається техніка ворога, а кожної години знищуємо двох окупантів, – сказав Святослав Паламар.

Скажіть, чи є на цьому світі, де точаться такі запеклі бої? Спробуйте собі уявити, що відчувають військові, що постійно борються під постійним ворожим вогнем. І це все робиться в повному оточенні й без належної підтримки.

З кожним днем боїв оборонців міста стає все менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються в землю, стають божевільними, щоби витримати все це пекло.

Ми впевнені, що нас не зрадять, що нас чекають та ми не перестаємо битися. Нам прикро слухати припущення про те, що деблокада неможлива; що ми отримали підкріплення, коли нас стає менше.

Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словами й ллють заспокійливе у вуха українців.

Я дуже хочу, щоб кожен українець нарешті зрозумів, що криється за фантастичною мужністю наших військових. Це віра у побратимів та своїх командирів, це віра у краще майбутнє нашої країни, віра в український Маріуполь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про деблокаду Маріуполя, і чи готові до неї українські військові.