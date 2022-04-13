Поза межами болю: росіяни вбили понад 20 тисяч маріупольців

У Маріуполі внаслідок російського вторгнення загинуло від 20 до 22 тисяч мешканців. Про це СNN повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
З його слів, щоб приховати докази геноциду, окупанти вивозять тіла цивільних на непідконтрольну Україні територію і спалюють у мобільних крематоріях.
Гуманітарна ситуація у Маріуполі вже давно критична. Попри це російські військові блокують виїзд із міста навіть для цивільних.
Місто продовжує перебувати у вкрай складному становищі. Уже другий день поспіль не випускають навіть населення на власному транспорті, — зазначив Кириленко.
Місто продовжує перебувати у вкрай складному становищі. Уже другий день поспіль не випускають навіть населення на власному транспорті, — зазначив Кириленко.
У Маріуполі окупанти зруйнували будинки близько 84 тисяч мешканців. Це 40% багатоповерхівок або понад 2 млн кв. м. Про це повідомляє Маріупольська міськрада. Необхідно $2,3 млрд, щоб побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання.
А загалом для відновлення інфраструктури міста, за попередніми підрахунками, потрібно $12,5 млрд.
Українські захисники міста у надважких умовах продовжують утримувати свої позиції та знищувати загарбників та їхню техніку. Рашисти завдають авіаційних ударів по Маріуполю та ведуть наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.
Одним із тяжких злочинів росіян є примусова депортація в Росію. Читай, що робити, щоб точно повернутись додому на рідну землю.