Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 квітня

Ну що ж, цей момент мав колись настати. Медведчук добігався хиткими стежинами колабораціонізму і тепер може ходити хіба що тюремною камерою, куди він колись засадив видатного українського поета.

Щоб помститись за кожного втраченого українця у цій багатолітній боротьбі за свою незалежність, ми маємо бути дуже обережними.

Щоб обрати правильну дорогу і не зустріти поки ще живих поплічників окупаційного режиму Кремля, потрібно слухатись Генштабу ЗСУ, який розповідає на яких напрямках може бути небезпечно і де тривають бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 13 квітня 2022 року

Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів білоруських збройних сил.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова.

Водночас противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації й тактичних ракетних комплексів.

Протягом дня окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє.

Тривають бої за Маріуполь.

Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію та проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Окупанти обстріляли Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як переселенці дякують за прихисток жителям Вінниччини.