Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 апреля

Ну что ж, этот момент должен когда-то наступить. Медведчук добегался по шатким тропам коллаборационизма и теперь может ходить разве что тюремной камерой, куда он когда-то засадил выдающегося украинского поэта.

Чтобы отомстить за каждого потерянного украинца в этой многолетней борьбе за свою независимость, мы должны быть очень осторожны.

Чтобы выбрать правильный путь и не встретить пока еще живых приспешников оккупационного режима Кремля, нужно слушаться Генштаб ВСУ, который рассказывает, на каких направлениях может быть опасно и где продолжаются бои.

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Карта боевых действий в Украине на 13 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 13 апреля 2022 года

Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений белорусских вооруженных сил.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова.

В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее.

Продолжаются бои за Мариуполь.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию и проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Оккупанты обстреляли Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Защитники Украины наносят врагу урон и постепенно освобождают занятые захватчиками территории.

Напомним, ранее мы рассказывали, как переселенцы благодарят за убежище жителей Винницкой области.