Добро по-украински: как переселенцы благодарят за приют жителей Винницкой области

Многие переселенцы живут не только за рубежом, но и в более безопасных регионах Украины. Люди были вынуждены убегать в соседние области, где нет зверств российских оккупантов.

Но переселенцы не собираются сидеть в безопасности. Кто-то устраивает волонтерские уборки в городах Польши, кто-то — в украинских населенных пунктах, где нашли убежище.

Недавно они вместе с местными и горожанами, устроили уборку территории прилегающей к реке Южный Буг. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Жителям села Печера в уборке мусора на культурной памятке помогают разные люди.

Кто-то переселился с горячих точек, а кто-то — вернулся из Польши.

Здесь совсем не важно, кто кем работает, важно отблагодарить людей за гостеприимство, если у тебя немного времени.

Такого же мнения и организатор концертов Алексей Мошин, который сейчас радушно помогает убирать.

Многие просто стремятся стать полезными.

Художник Сергей Гуральский уже отдал свою мастерскую в Киеве под гуманитарный штаб, но хочет быть полезным и там, где живет.

Готовимся к лету, чтобы было чисто там, где мы живем.

Мусор не просто собирают, его сортируют и вскоре отправят на переработку.

Вырученные средства направят на развитие села.

А вот харьковские спортсмены развозят гуманитарный груз нуждающимся каждый день. Мы недавно рассказывали и их историю помощи украинцам.