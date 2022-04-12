Добро по-украински: как переселенцы благодарят за приют жителей Винницкой области

Многие переселенцы живут не только за рубежом, но и в более безопасных регионах Украины. Люди были вынуждены убегать в соседние области, где нет зверств российских оккупантов.
Но переселенцы не собираются сидеть в безопасности. Кто-то устраивает волонтерские уборки в городах Польши, кто-то — в украинских населенных пунктах, где нашли убежище.
Недавно они вместе с местными и горожанами, устроили уборку территории прилегающей к реке Южный Буг.
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Недавно они вместе с местными и горожанами, устроили уборку территории прилегающей к реке Южный Буг.
Жителям села Печера в уборке мусора на культурной памятке помогают разные люди.
Кто-то переселился с горячих точек, а кто-то — вернулся из Польши.
Здесь совсем не важно, кто кем работает, важно отблагодарить людей за гостеприимство, если у тебя немного времени.
Такого же мнения и организатор концертов Алексей Мошин, который сейчас радушно помогает убирать.
Многие просто стремятся стать полезными.
Многие просто стремятся стать полезными.
Художник Сергей Гуральский уже отдал свою мастерскую в Киеве под гуманитарный штаб, но хочет быть полезным и там, где живет.
Готовимся к лету, чтобы было чисто там, где мы живем.
Готовимся к лету, чтобы было чисто там, где мы живем.
Мусор не просто собирают, его сортируют и вскоре отправят на переработку.
Вырученные средства направят на развитие села.
А вот харьковские спортсмены развозят гуманитарный груз нуждающимся каждый день. Мы недавно рассказывали и их историю помощи украинцам.