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Добро по-украински: как переселенцы благодарят за приют жителей Винницкой области

Вероника Кононенко, практикантка сайта 12 апреля 2022, 19:00

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переселенці віддячують місцевим

Добро по-украински: как переселенцы благодарят за приют жителей Винницкой области
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