Еще не начал сортировать мусор? Мы расскажем, почему это несложно

В последние годы во всем мире активно начали заботиться об окружающей среде. Изменения климата, пожары, потопы, вымирание редких видов животных — ежегодно эти события приобретают все больший масштаб.

Мы наблюдаем за этим, но не принимаем никаких мер. Иногда кажется, что пока такие страшные события не дойдут до Украины, украинцы не обратят на них внимания.

Хотя если вырубка наших прекрасных карпатских лесов и загрязнение Днепра не останавливают, то не знаю, что тогда может заставить людей сортировать мусор.

В 2020 году в среднем каждый украинец выбросил 302,7 кг бытовых отходов, из которых:

40,6% — отправляется на специальные свалки;

1,3% — сжигается;

менее 1% — утилизируется.

Весь остальной мусор остается на стихийных свалках, закапывается в землю и загрязняет ее подземные воды.

Для сравнения, в 2016 году средний украинец выбросил 271 кг мусора, в 2017 году — 265 кг, а в 2018–2019 гг. — уже по 280 кг мусора. Очевидно, что за последние пять лет количество мусора в Украине только увеличивается.

В нашей стране только один завод в Киеве сжигает мусор с целью получения энергии, а другой, который в Ровно, — сортирует. Могут ли два завода обеспечить чистую окружающую среду в Украине?

Конечно, нет. На всей территории страны запланировано строительство не одного перерабатывающего завода, но когда это произойдет — можно только догадываться.

Мы можем только своими силами уменьшить количество мусора, если станем более сознательными:

если не будем выбрасывать побитое яблоко, а отрежем гнилую часть и приготовим пирог;

если не будем наматывать рулоны целлофановых пакетов в супермаркете ради двух огурцов, а будем пользоваться многоразовыми сумками;

если не будем брать в кафе одноразовые стаканчики для кофе, а будем ходить со своей кружкой.

И таких мелких, но существенных деталей очень много.

А ведь сортировка мусора занимает всего 10-15 минут. Причем, если ты сразу делишь мусор по категориям, как только бросаешь его в ведро под раковиной, это может занять всего 5 минут твоего времени.

Блогер Александра Голоунина на примере своего опыта рассказывает, что не такой страшный волк, как его рисуют.

Мы с семьей сортируем мусор примерно два года. Главной мотивацией было рождение дочери, мы долго к этому шли и с ее появлением взялись за дело.

— С того момента, как ты принимаешь решение сортировать мусор, возникает много неудобств, но когда вспоминаешь, для чего ты это делаешь, тогда уже нетрудно себя приучить.

— Мы начали с того, что перестали выбрасывать неорганический мусор, начали его мыть и складывать в коробку. Через несколько месяцев, когда мусора было очень много, мы собрали его и отвезли на станцию ​​сортировки Украина без мусора, где узнали, что и как сортировать, — делится блогер.

Молодая мама рассказывает, что для сортировки нужно не так много места. Ее семья начала сортировку в маленькой квартире с кухней 2х2 метра, и весь мусор собирала в коробках под кухонным столом. Сегодня Александра сортирует мусор ежедневно, а на переработку отправляет раз в 2-3 месяца.

Главная наша мотивация в сортировке мусора — это наша дочь и то “наследие”, которое останется нашим потомкам.

— Сама сортировка не стоит ни копейки, платить надо только за мусор, не поддающийся переработке, который сжигают на заводе. В нашей семье это 100 гривен раз в 2-3 месяца, — рассказывает блогер.

Александра уточняет: сортировка мусора занимает несколько минут в день, чтобы промыть его и разложить по коробкам. Еще четыре часа раз в 2-3 месяца, чтобы собрать его и отвезти на станцию ​​сортировки.

— Наши знакомые тоже стали прислушиваться к нам. Я активно транслирую тему сортировки у себя в блоге, поэтому многие люди следуют нашему примеру.

На мой взгляд, большинство людей в Украине не сортируют мусор, потому что думают, что это слишком сложно. Но это дело привычки. Чем чаще ты это делаешь, тем проще становится, — рассказывает девушка.

Как мы видим, сортировать мусор совсем не сложно, а быстро и полезно для нашей среды. Можно привлекать семью и друзей, чтобы было быстрее и веселее. Если всем вместе ехать на станцию, то и несколько часов поездки пройдут незаметно и весело.

— Тем, кто начинает сортировать мусор, я могу посоветовать сперва определиться с мотивацией: почему и зачем вы будете сортировать, несмотря на что?

Когда будете знать ответ на этот вопрос — все станет просто. Ну, и нужно понять, что все начинается с тебя. И только ты несешь ответственность за свой мусор. Удачи, все получится! — делится секретом Александра.

Своим опытом в сортировке мусора с нами поделилась еще одна блогер Анастасия Побережная. В своем блоге она делится тем, как начала сортировать, и призывает людей поступать также.

— Я уже почти год сортирую мусор. В какой-то момент тема экологии начала повсюду подниматься: я читала разные статьи и посты в Instagram, смотрела видео, слушала лекции на эту тему и задумалась, что лично я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию в мире. Сначала я по возможности отказывалась от пакетов и прочего излишнего пластика, а со временем занялась и сортировкой мусора.

Анастасия рассказывает, что ей нетрудно было приучить себя к сортировке, ведь она выбрала тот вариант, который требует меньше усилий.

Я мою, сушу и складываю весь мусор в один мешок, потом оплачиваю услугу Досортировка мусора, и тогда на сортировочной станции работники сами досортируют мусор на нужные категории.

— Я отправляю на переработку 2-3 больших мешки по 120 литров раз в 2-3 месяца. Все это время они находятся на балконе, поэтому не мешают мне, — делится с нами блогер.

Девушка говорит, что заказать услуги курьера и вывезти один мешок мусора стоит 249 грн. Таким образом, это 500 грн. в 2-3 месяца.

Это небольшая сумма для того, чтобы сделать вклад в экологию и сохранить окружающую среду.

Мне кажется, большая часть людей в Украине не сортирует мусор, потому что они привыкли к другому и не задумываются над тем, что нужно заботиться об окружающей среде. А те, кто задумываются, находят себе отговорки.

— Также у нас мало где есть отдельные контейнеры для сортировки и для того, чтобы это делать, нужно самому организовать весь процесс. Ты либо сам едешь на сортировочную станцию, либо вызываешь курьера и платишь деньги, и, к сожалению, не так много людей готовы тратить на это время и деньги, — рассказывает Анастасия Побережная.

Также блогер советует тем, кто хочет сортировать мусор, начать с малого — отказаться от пластиковых пакетов в супермаркете, от пластиковых трубочек для напитков, по возможности уменьшить потребление пластика в целом.

Кроме того — почитать статьи об экологической ситуации в мире и посмотреть на фотографии мусорных свалок. Тогда и появится желание сдавать мусор на переработку.

Радует то, что об экологии в Украине начинают заботиться на государственном уровне. С 10 декабря 2021 г. действует Закон Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины.

Этот закон направлен на то, чтобы уменьшить использование полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и ​​на других предприятиях. Это поможет улучшить состояние окружающей среды и обеспечить чистоту и благоустройство местности в нашей стране.

Экологическое сознание украинцев набирает обороты. Звезды шоу-бизнеса также пропагандируют эту тему своим примером. Поэтому предлагаем вам прочитать об экологических трендах Нового года и вдохновиться на правильное празднование.