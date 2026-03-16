Экологическая катастрофа на Днестре: Молдова на 15 дней вводит режим тревоги из-за обстрела РФ

В Молдове официально объявлен режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр. Соответствующее решение приняло правительство страны после того, как последствия российского удара по украинской энергетической инфраструктуре достигли территории республики. Особый режим будет действовать как минимум 15 дней.

Об этом сообщили президент Молдовы Моя Санду и премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну.

Что произошло

Причиной экологического бедствия стал ракетный удар РФ по Днестровской ГЭС (Черновицкая область), нанесенный еще 7 марта. В результате попадания в реку вылилось значительное количество ракетного топлива и смазочных материалов. Сейчас это токсичное пятно активно продвигается вниз по течению.

Президент Молдовы Майя Санду прямо возложила ответственность за инцидент на Кремль:

Атака России на Днестровскую ГЭС привела к разливу нефтепродуктов в реку. Россия несет полную ответственность за эту угрозу нашей экологической безопасности, — подчеркнула она.

Спасатели разворачивают боновые заграждения на Днестре из-за утечки технических масел.

Какова ситуация сейчас

По словам премьер-министра Александру Мунтяну, критическое превышение норм по нефтепродуктам и ароматическим углеводородам зафиксировано на участке Наславча — Сорока.

Ситуация осложняется тем, что загрязнение идет волнами, из-за чего показатели постоянно меняются, а точные прогнозы строить крайне сложно.

Какие меры принимает правительство

Специальный режим, введенный на две недели, дает властям полномочия для оперативного реагирования:

В ряде районов уже приостановлен забор воды, чтобы не допустить попадания химикатов в краны потребителей;

На реке в срочном порядке возводят дополнительные дамбы и устанавливают фильтры для перехвата нефтяной пленки;

Кишинев задействует госрезервы и привлекает к ликвидации последствий команды экспертов из Евросоюза;

Начата полная инвентаризация артезианских скважин на случай затяжного кризиса.

Примечательно, что первые следы загрязнения на севере Молдовы обнаружили спустя три дня после обстрела. Сейчас экологические службы работают в усиленном режиме, пытаясь предотвратить катастрофу в центральных регионах страны.

