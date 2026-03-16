Екологічна катастрофа на Дністрі: Молдова на 15 днів вводить режим тривоги через обстріл РФ

У Молдові офіційно оголосили режим екологічної тривоги в басейні річки Дністер. Таке рішення ухвалив уряд країни після того, як наслідки російського обстрілу української енергоінфраструктури дісталися молдовських територій. Режим надзвичайної ситуації діятиме щонайменше 15 днів.

Про це повідомили президентка Молдови Мая Санду та прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну.

Що сталося

Причиною екологічного лиха став ракетний удар РФ по Дністровській ГЕС (Чернівецька область), який стався ще 7 березня.

Тоді внаслідок влучання стався масштабний витік ракетного палива та мастильних матеріалів у річку. Зараз ця пляма забруднення активно рухається вниз за течією.

Президентка Молдови Мая Санду прямо поклала відповідальність за інцидент на Кремль:

Атака Росії на Дністровську ГЕС призвела до розливу нафтопродуктів у річку. Росія несе повну відповідальність за цю загрозу нашій екологічній безпеці, — заявила вона.

Читати на тему Чи дійсно в Одесі нестача питної води через забруднення Дністра: відповідь Мінекономіки Рятувальники розгортають бонові загородження на Дністрі через витік технічних масел.

Яка ситуація зараз

За словами прем’єра Александру Мунтяну, критичні показники забруднення (нафтопродукти та ароматичні вуглеводні) зафіксовані на ділянці Наславча — Сорока. Хоча рівень шкідливих речовин і коливається, брудна хвиля продовжує прибувати, що робить ситуацію непередбачуваною.

Які заходи вживає уряд

Спеціальний режим на 15 днів розв’язує руки владі для швидких дій:

У низці районів уже припинено постачання води, щоб токсичні речовини не потрапили до кранів мешканців;

На річці терміново встановлюють додаткові дамби та фільтраційні системи, аби перехопити нафтову плівку;

Уряд залучає держрезерви та інтегрує міжнародні групи експертів з ЄС для ліквідації наслідків;

Розпочато повну інвентаризацію альтернативних джерел води.

Цікаво, що перші ознаки забруднення на півночі Молдови помітили ще через три дні після обстрілу. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі, аби не допустити екологічної катастрофи в центральних регіонах країни.

Раніше ми писали, що екологія Луганська на межі катастрофи — читай в матеріалі, чому вода та ґрунт у жахливому стані.

