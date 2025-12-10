Екологія Луганська під загрозою: вода та ґрунт у катастрофічному стані через дії окупантів

У тимчасово окупованому Луганську фіксується масове забруднення річки Лугань через систематичний скид промислових відходів, що загрожує екосистемі та здоров’ю людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву у своєму Telegram-каналі — деталі читай у матеріалі.

Екологія міста у катастрофічному стані — що відомо

Забруднення особливо помітне поблизу мосту біля текстильної фабрики: на поверхні води утворюється хімічна плівка, присутні завислі частинки, а колір води різко змінюється. Це не поодинокі випадки, а регулярні скиди промислових стоків від підприємств, які перетворюють річку на відкритий каналізаційний колектор.

Експерти ЦНС зазначають, що забруднення посилюється після так званих поверхневих прибирань для звітності перед перевірками, а реального контролю за екологією на окупованих територіях немає.

Причини кризи — у відсутності втручання окупаційної влади в діяльність лояльних підприємств. Інспекції не проводяться, розслідування не ініціюються, а відповіді на скарги ігноруються.

Контролювальні органи фактично не існують: жодних перевірок, реакції чи розслідувань немає, — підкреслюють у ЦНС.

Наслідки забруднення руйнівні: токсичні нафтохімічні або змішані стоки шкодять воді, ґрунту, птахам та здоров’ю людей. Вплив на регіональну екосистему може бути довгостроковим та незворотним. Поки що окупаційна влада не реагує на проблему, що посилює ризики для місцевих жителів.

