Экология Луганска под угрозой: вода и почва в катастрофическом состоянии из-за действий оккупантов

Во временно оккупированном Луганске фиксируется массовое загрязнение реки Лугань из-за систематического сброса промышленных отходов, что угрожает экосистеме и здоровью людей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале — детали читай в материале.

Экология города в катастрофическом состоянии — что известно

Загрязнение особенно заметно вблизи моста у текстильной фабрики: на поверхности воды образуется химическая пленка, присутствуют взвешенные частицы, а цвет воды резко меняется. Это не редкие случаи, а регулярные сбросы промышленных стоков от действующих предприятий, которые превращают реку в открытый канализационный коллектор.

Эксперты ЦНС отмечают, что загрязнение усугубляется после так называемых поверхностных уборок для отчетности перед проверками, а реального контроля за экологией на оккупированных территориях нет.

Причины кризиса — в отсутствии вмешательства оккупационных властей в деятельность лояльных предприятий. Инспекции не проводятся, расследования не инициируются, а ответы на жалобы игнорируются.

Контролирующие органы фактически не существуют: никаких проверок, реакции или расследований нет, — подчеркивают в ЦНС.

Последствия загрязнения разрушительны: токсичные нефтехимические или смешанные стоки вредят воде, почве, птицам и здоровью людей. Влияние на региональную экосистему может быть долговременным и необратимым. Пока оккупационные власти не реагируют на проблему, усугубляющую риски для местных жителей.

Раньше мы писали, как атаки РФ влияют на окружающую среду — читай в материале, как каждая российская ракета убивает экологию Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!