Шлях у небуття: які тварини назавжди зникли з планети за останні 10 років

Ми звикли до тривожних новин із Червоної книги, але існує інший, значно похмуріший реєстр — Чорна книга. Туди потрапляють види, чия історія на цій планеті офіційно завершена.

За даними Міжнародного фонду захисту тварин, сьогодні під загрозою вимирання перебувають понад 42 тисячі видів, проте для багатьох фатальний рубіж був пройдений саме протягом останнього десятиліття.

Трагічний 2019-й: три великі втрати за один рік

Рік 2019 став справжнім чорним календарем для біологів. Світ втратив одразу кілька знакових істот:

Золота жаба (Коста-Рика): своєю назвою вона завдячувала неймовірному яскравому забарвленню. Її життя залежало від балансу опадів: личинки дозрівали під землею у вологій підстилці. Зміни клімату призвели до того, що дощі стали або занадто руйнівними, або ж наставала тривала засуха. Репродуктивний цикл розірвався, і вид зник назавжди;

Веслоніс китайський: мешканець річки Янцзи, який вважався однією з найбільших прісноводних риб на Землі. Причиною його загибелі став не лише надмірний вилов, а й будівництво велетенських гребель, що перерізали шлях до нересту. У 2019 році МСОП офіційно визнав його вимерлим.

Перші жертви глобального потепління

У 2016 році світ облетіла новина про Рифового мозаїчнохвостого щура. Цей невеликий гризун жив на крихітному острові Брембл-Кей. Його доля стала історичним прецедентом: це перше вимирання ссавця, офіційно спричинене виключно зміною клімату через діяльність людини.

Рівень океану піднявся, шторми знищили рослинність, і тваринам просто не залишилося де жити.

Того ж року Австралія втратила ще одного ссавця — кажана Pipistrellus murrayi. Попри те, що ліси на острові Різдва залишалися майже незайманими, популяція стрімко скоротилася. Вчені досі сперечаються: чи були причиною завезені хижаки, чи невідомі хвороби.

Людський фактор став фатальним і для Гватемальської саламандри (Pseudoeurycea exspectata). Її знищили лісозаготівлі та розширення сільськогосподарських угідь. Водночас на Гаваях хвороби (зокрема пташина віспа) та урагани поставили крапку в історії Кауайської акіалоа. Обидва види були офіційно оголошені вимерлими у 2016 та 2019 роках відповідно.

Хто наступний: сценарій живих мерців

Сьогодні світ із жахом спостерігає за агонією виду Гігантської черепахи Янцзи. У травні 2023 року у В’єтнамі померла остання відома самиця.

Якби вона вижила, то могла б відкладати сотню яєць на рік, — кажуть екологи.

Зараз на планеті залишилося лише двоє самців цього виду. Без самиці найбільша прісноводна черепаха світу фактично є живим мерцем — вид приречений на вимирання, і ми є свідками цього процесу в реальному часі.

