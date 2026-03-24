На Рівненщині водійка збила відомого оленя Бориса та втекла з місця ДТП

У селищі Зарічне, що на Рівненщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозно постраждав місцевий талісман та зірка соціальних мереж — олень на прізвисько Борис. Ввечері 23 березня, близько 19:15, на вулиці Центральній автомобіль наїхав на тварину.

Зірка соцмереж олень Борис постраждав у нічній аварії: водійка пояснила втечу переляком

За інформацією інженера з охорони лісу Руслана Христюка, який опікується оленем, машина рухалася на великій швидкості з вимкненими фарами. Після зіткнення водійка покинула місце аварії, залишивши на дорозі уламки автомобіля та закривавлену тварину.

Внаслідок удару Борис отримав значні травми. Опікун тварини повідомив, що в оленя розбита голова та серйозно травмована одна із задніх ніг, через що він сильно кульгає і ледве стоїть на ногах.

Поліція та єгері зазначають, що прямій загрози життю тварини наразі немає, проте Борис перебуває у стресовому стані та потребує невідкладної кваліфікованої допомоги ветеринарів, пошуком яких зараз активно займаються небайдужі місцеві мешканці.

Правоохоронці оперативно відреагували на виклик очевидця та розшукали винуватицю аварії. Нею виявилася 28-річна місцева жителька, яка перебувала за кермом автомобіля Mercedes. Пошкоджений легковик знайшли за місцем її проживання.

Свої дії жінка пояснила тим, що злякалася наслідків і тому втекла. Експертиза показала, що водійка була тверезою. Наразі поліція склала на неї три адміністративні матеріали: за спричинення ДТП, залишення місця події та керування автомобілем без страхового поліса.

Олень Борис є справжньою знаменитістю Зарічного. Уже близько семи років він вільно гуляє вулицями селища, зовсім не боїться людей, бере їжу з рук та часто гостює на подвір’ях місцевих жителів. Цей інцидент викликав сильне занепокоєння серед громади, яка всіляко намагається допомогти своєму улюбленцю одужати.

