Чотирилапі знаменитості: які тваринки стали відомими під час війни

В Україні є багато гучних імен, про які ми дізналися лише за час війни. Пройти тест Обличчя 2022 року ти можеш за посиланням.

Та є й багато тваринок, що стали відомими через повномасштабне російське вторгнення: хтось із них нині допомагає військовим знаходити міни та уламки снарядів, хтось стає головним учасником мемів, а комусь пощастило менше — вони безпосередньо постраждали від обстрілів чи були викрадені окупантами.

Розповідаємо тобі про чотирилапих друзів, яких знає кожен українець.

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Пес Патрон

Про цього песика подумав кожен, хто читав перші рядки нашого матеріалу. І не дивно: Патрон став національною знаменитістю!

Про нього складають пісні, його малюють на поштових марках, створюють його акаунти у соціальних мережах та навіть ведуть спілкування з посадовцями. Сам песик Патрон прославився своєю допомогою піротехнікам та рятувальникам, бо він шукає міни, вибухівки та уламки від російських снарядів.

Історію про песика Патрона ми писали в нашому іншому матеріалі, тож якщо тобі цікаво — читай про Патрона там!

Собака Крим

Жахлива історія цього собаки кілька місяців тому розчулила кожного українця.

Чотирилапий друг став українським Хатіко, бо так само вірно сидів на місці зруйнованого будинку, де загинули його господарі.

Ось що тоді про цю родину та їхню трагедію написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

— Люди буквально випарувалися. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях.

А коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив, — поділився Філатов.

Єнот з Херсона

Цього красеня викрали окупанти із херсонського зоопарку, коли тікали від контрнаступу ЗСУ. Ба більше: тварину не лише викрали, а ще й використовують у ганебних пропагандистських цілях.

Відомо, що викрадачем єнота виявився власник кримського парку левів Тайган Олег Зубков. Після розголосу мережа вибухнула мемами про те, що українська сторона обміняє російських полонених на викраденого єнота.

Самі ж росіяни знайшли інше пояснення такого вчинку їхніх військових, яке редакція Вікна-новини випадково побачила у TikTok.

Кіт Сєня

Після деокупації Бучі у Київській області в об’єктиви журналістів потрапив рудий кіт, який розгулював серед розтрощеної техніки загарбників.

За дев’ять місяців українці дізналися, що це — кіт Сєня, господарем якого є український ведучий Євген Синельников. Тваринка пережила окупацію міста та його звільнення.

Собака Джек

Його врятували із Куп’янську у Харківській області. Джек втратив слух, та отримав шанс на життя завдяки київським ветеринарам. Пес мав невелике осколкове поранення на спині, тому його зі щойно звільненого міста відвезли до Києва.

Історія про знайденого улюбленця розлетілася світом, а прихисток йому знайшли аж в Італії. Там живе новий господар Джека — всесвітньо відомий артист Андреа Бочеллі.

Пес Адік

Доля цього собаки — сумна та жахлива. Адже бійцівського пса окупанти викрали у захисниці Маріуполя. Адіка “подарували” Кадирову, який публікує фото в соціальних мережах з твариною.

Собака запам’яталася своїми сумними очима, коли її перевозили до головного російського тіктокера.

Тваринки найбільше страждають від війни в Україні: часто залишаються без господарів та намагаються виживати самотужки. І якби тварини вміли говорити, то люди точно б дізналися набагато більше про війну та росіян. Одну таку розповідь ми публікували раніше, сповідь чотирилапого Кузі.

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