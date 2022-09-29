Україна

На руїнах сидів лише пес і вив — трагічна історія родини, яка загинула у Дніпрі внаслідок російських ударів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 20:51
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу

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