На руїнах сидів лише пес і вив — трагічна історія родини, яка загинула у Дніпрі внаслідок російських ударів

У ніч на 29 вересня російські військові вдарили по житлових кварталах Дніпра. Унаслідок обстрілу загинули чотири людини, серед яких дві дитини.

Та це не просто статистика. Їх можна назвати поіменно. Це три покоління однієї родини: бабуся Алла, мама Наталя, дочка Василиса та хлопчик Іван. А ще маленький песик Джек.

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів їхню трагічну історію, “перед якою тьмяніють трагедії Есхіла”.

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За словами мера, після початку війни жителька Дніпра Наталя вирішила перевезти своїх двох діточок з проспекту Поля в безпечніше місце, як їй тоді здалось, — у приватний сектор до бабусі.

Але сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета, утворивши вирву приблизно вісім на десять метрів.

Люди буквально випарувалися. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях.

А коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив, — поділився Філатов.

Комунальники відвезли оглухлого, осліплого і контуженого собаку до міських ветеринарів, які нині намагаються стабілізувати стан чотирилапого, колючи йому серцеві препарати.

Потім на місце на трагедії приїхав батько, який зараз служить у ЗСУ під Лиманом…

Я хочу лише одного. Щоб ті, тварюки, яких наші оточують під Лиманом, відповіли за все сповна. Не треба писати про Божу кару. Тільки сила нашої помсти має значення, — підсумував міський голова.

Вибухи у Дніпрі сьогодні шокували українців. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, тож кількість жертв може зрости. Читай, що відомо станом на зараз.

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