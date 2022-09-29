На руинах сидел только пес и выл — трагическая история семьи, погибшей в Днепре в результате российских ударов

В ночь на 29 сентября российские военные ударили по жилым кварталам Днепра. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых два ребенка.
И это не просто статистика. Их можно назвать поименно. Это три поколения одной семьи: бабушка Алла, мама Наталья, дочь Василиса и мальчик Иван. А еще маленькая собачка Джек.
Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал их трагическую историю, “перед которой тускнеют трагедии Эсхила”.
По словам мэра, после начала войны жительница Днепра Наталья решила перевезти своих двух детишек с проспекта Поля в более безопасное место, как ей тогда показалось, — в частный сектор к бабушке.
Но сегодня в их дом прилетела российская ракета, образовав воронку примерно восемь на десять метров.
Люди буквально испарились. Нет. Я буду откровенным до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах.
Люди буквально испарились. Нет. Я буду откровенным до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах.
А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. И выл, — поделился Филатов.
Коммунальщики отвезли оглохшую, ослепшую и контуженую собаку к городским ветеринарам, которые сейчас пытаются стабилизировать состояние четырехлапого, коля ему сердечные препараты.
Затем на место на трагедии приехал отец, который сейчас служит в ВСУ под Лиманом…
Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна. Не надо писать о Божьей каре. Только сила нашей мести имеет значение, — подытожил городской голова.
Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна. Не надо писать о Божьей каре. Только сила нашей мести имеет значение, — подытожил городской голова.
Взрывы в Днепре сегодня шокировали украинцев. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, поэтому количество жертв может возрасти. Читай, что известно по состоянию на данный момент.
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