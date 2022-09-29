На руинах сидел только пес и выл — трагическая история семьи, погибшей в Днепре в результате российских ударов

В ночь на 29 сентября российские военные ударили по жилым кварталам Днепра. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых два ребенка.

И это не просто статистика. Их можно назвать поименно. Это три поколения одной семьи: бабушка Алла, мама Наталья, дочь Василиса и мальчик Иван. А еще маленькая собачка Джек.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал их трагическую историю, “перед которой тускнеют трагедии Эсхила”.

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История семьи, погибшей в Днепре 29 сентября

По словам мэра, после начала войны жительница Днепра Наталья решила перевезти своих двух детишек с проспекта Поля в более безопасное место, как ей тогда показалось, — в частный сектор к бабушке.

Но сегодня в их дом прилетела российская ракета, образовав воронку примерно восемь на десять метров.

Люди буквально испарились. Нет. Я буду откровенным до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах.

А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. И выл, — поделился Филатов.

Коммунальщики отвезли оглохшую, ослепшую и контуженую собаку к городским ветеринарам, которые сейчас пытаются стабилизировать состояние четырехлапого, коля ему сердечные препараты.

Затем на место на трагедии приехал отец, который сейчас служит в ВСУ под Лиманом…

Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна. Не надо писать о Божьей каре. Только сила нашей мести имеет значение, — подытожил городской голова.

Взрывы в Днепре сегодня шокировали украинцев. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, поэтому количество жертв может возрасти. Читай, что известно по состоянию на данный момент.

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