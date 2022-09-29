Нічні вибухи у Дніпрі: окупанти поцілили по житловому кварталу, є загиблі

У ніч на четвер, 29 вересня, російські військові вдарили по Дніпру. Окупанти знов поцілили по житлових кварталах, повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 29 вересня російські військові випустили п’ять ракет типу Х-59 по Дніпропетровщині та Запоріжжю.
Чотири з них збили українські сили ППО.
На жаль, не минулося без жертв. Внаслідок удару загинули три людини, серед яких одна дитина.
Ще п’ятеро поранені, зокрема 12-річна дівчинка.
Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета, — повідомив Резніченко.
Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета, — повідомив Резніченко.
Через ракетну атаку повністю зруйновані кілька приватних будинків.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, тож кількість жертв може зрости.
Загалом у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків, кілька багатоповерхівок. Понівечено ринок, ЛЕП та громадський транспорт.
Також цієї ночі вибухи лунали у Запоріжжі та Нікополі Дніпропетровської області. Про наслідки прильотів там буде повідомлено пізніше.
Ситуація в Нікополі насправді жахлива. Місцеві жителі на ніч залишають місто. Вони змушені ночувати в машинах та навколишніх селах. Дивись, що відбувається у Нікополі зараз.
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