Нічні вибухи у Дніпрі: окупанти поцілили по житловому кварталу, є загиблі

У ніч на четвер, 29 вересня, російські військові вдарили по Дніпру. Окупанти знов поцілили по житлових кварталах, повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 29 вересня російські військові випустили п’ять ракет типу Х-59 по Дніпропетровщині та Запоріжжю.

Чотири з них збили українські сили ППО.

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На жаль, не минулося без жертв. Внаслідок удару загинули три людини, серед яких одна дитина.

Ще п’ятеро поранені, зокрема 12-річна дівчинка.

Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета, — повідомив Резніченко.

Наслідки вибухів у Дніпрі

Через ракетну атаку повністю зруйновані кілька приватних будинків.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, тож кількість жертв може зрости.

Фото з місця нічних вибухів у Дніпрі

Фото: Софія Богуцька

Фото: Софія Богуцька



Фото: Софія Богуцька

Фото: Софія Богуцька





Фото: Софія Богуцька

Фото: Софія Богуцька Фото: Валентин Резніченко/Telegram

Вибухи у Дніпрі: відео з місця події

Загалом у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків, кілька багатоповерхівок. Понівечено ринок, ЛЕП та громадський транспорт.

Також цієї ночі вибухи лунали у Запоріжжі та Нікополі Дніпропетровської області. Про наслідки прильотів там буде повідомлено пізніше.

Ситуація в Нікополі насправді жахлива. Місцеві жителі на ніч залишають місто. Вони змушені ночувати в машинах та навколишніх селах. Дивись, що відбувається у Нікополі зараз.