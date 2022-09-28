Київ після обстрілів. Як у столиці відбудовують пошкоджені будинки

Зруйноване вже відновлюють.

11 київських житлових будинків, які навесні потрапили під вогонь окупантів, зараз відбудовують коштом міського бюджету.

Реновацію почали влітку одразу у трьох районах — Святошинському, Оболонському та Шевченківському.

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Втім, деякі кияни теж долучилися до відновлення своїми силами.

Серед них пані Поліна. Її квартира на третьому поверсі першою взяла на себе удар. Жінку врятувало бомбосховище, куди вона пішла до світанку під час тривоги. Серед тих, хто лишався вдома, загинуло двоє.

Таке пережити, я вам не можу передати. Досі лягаєш і встаєш, і весь цей жах перед очима, — згадує жінка ту страшну мить.

У червні місто взялося відбудувати її будинок на прохання мешканців, усе за бюджетні резервні кошти. Та що виходить — мешканці бачать лише з фото. На будмайданчик не пускають з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як волонтери відбудовують деокуповану Київщину.