Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома

Разрушенное уже восстанавливают.

11 киевских жилых домов, которые весной попали под огонь оккупантов, сейчас отстраивают на средства городского бюджета.

Реновацию начали летом сразу в трех районах — Святошинском, Оболонском и Шевченковском.

Впрочем, некоторые киевляне тоже присоединились к восстановлению своими силами.

Среди них Полина. Ее квартира на третьем этаже первой взяла на себя удар. Женщину спасло бомбоубежище, куда она пошла на рассвете во время тревоги. Среди оставшихся дома погибли двое.

Такое пережить, я вам не могу передать. До сих пор ложишься и встаешь, и весь этот ужас перед глазами, — женщина вспоминает тот страшный миг.

В июне город взялся отстроить ее дом по просьбе жителей, все за бюджетные резервные средства. Только вот результат жители видят по фото. На стройплощадку не пускают из соображений безопасности.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как волонтеры отстраивают деоккупированную Киевскую область.