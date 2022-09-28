Украина

Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 28 сентября 2022, 19:30

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0:02:54
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