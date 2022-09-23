Золотые руки и сердца Киевской области — кто в холод и дождь разбирает завалы разрушенных домов

Очередная история о людях с большим сердцем. На этот раз рассказываем о волонтерах, которые уже более пяти месяцев трижды в неделю ездят в села Киевщины, чтобы помогать людям разбирать завалы разрушенных россиянами домов.

Куратор волонтеров Руслан говорит, что преимущественно ездят в Мощун. Но также бывают и в Ирпене, и в Горенке, обустраивают бомбоубежище в детском саду в Буче.

Летом, бывало, более 50 благотворителей выделяли время на уборку дворов жителей Мощуна. А сейчас их, отмечает Руслан, немного — из-за холода и дождя приехало с десяток волонтеров.

Те, кто все же приехал, скромно говорят, что сейчас работы в стране много, поэтому они охотно приобщаются к восстановлению.

Я еще сетки плету и сюда хожу. Помогаем там, где мы можем. Людям нужна наша помощь. Мне легче дышать, легче смотреть на себя в зеркало, когда я знаю, что помогаю.

Это мой вклад в нашу победу. В человеческие жизни, в восстановление наше, — говорит волонтер Светлана.

Тата Кеплер и Наталия Лелюх — между этими двумя украинками смело можно ставить дефис, потому что сейчас они все делают бок о бок ради общей победы.

Узнай, какая история двух героинь, борющихся на волонтерском фронте.

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