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Золотые руки и сердца Киевской области — кто в холод и дождь разбирает завалы разрушенных домов

Наталья Ничай 23 сентября 2022, 22:30

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Як волонтери відбудовують Київську область

Золотые руки и сердца Киевской области — кто в холод и дождь разбирает завалы разрушенных домов
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