Крим дійсно плакав! Що буде із знаменитим псом із Дніпра

Уже потроху їсть та поступово відновлюється від контузії. У Дніпрі ветеринари розповіли про стан пса Крима, який постраждав внаслідок ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29 вересня.
Тоді від прильоту російської ракети Ха-22 загинула родина — мама з двома дітьми та бабуся. А 12-річний Крим, який уцілів на подвір’ї родички поруч — сидів і скавчав на руїнах двох помешкань і нікого до себе не підпускав.
Скавчав Крим, поки його не забрала зоослужба. Пес був у вкрай важкому психологічному стані. Спершу ні на кого не реагував, а потім поводився агресивно. Пес дійсно плакав.
Собаки плачуть, собаки стресують, вони не їдять по декілька днів. Собаки все розуміють і дуже переживають, — говорить начальниця відділу реєстрації тварин КП Зооконтроль Ірини Пономаренко.
Собаки плачуть, собаки стресують, вони не їдять по декілька днів. Собаки все розуміють і дуже переживають, — говорить начальниця відділу реєстрації тварин КП Зооконтроль Ірини Пономаренко.
Опікується Кримом лише один працівник, якому він довіряє. Поки що пса лікують ветеринари і родичам ще не повертають.
А власниця пса, яка й сама поки в лікарні, уже міркує, де житиме з кудлатим улюбленцем.
Фото: КП “Зооконтроль”
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про масштабний обстріл Дніпра.