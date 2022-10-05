Крым на самом деле плакал! Что будет со знаменитым псом из Днепра

Уже постепенно ест и восстанавливается от контузии. В Днепре ветеринары рассказали о состоянии пса Крыма, пострадавшего в результате ракетного удара по частному дому в ночь на 29 сентября.

Тогда от прилета российской ракеты Ха-22 погибла семья — мама с двумя детьми и бабушка. А 12-летний Крым, уцелевший во дворе родственницы рядом — сидел и скулил на руинах двух квартир и никого к себе не подпускал.

Скулил Крым, пока его не забрала зоослужба. Пес был в крайне тяжелом психологическом состоянии. Сначала ни на кого не реагировал, а потом вел себя агрессивно. Пес на самом деле плакал.

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Собаки плачут, собаки стрессируют, они не едят по несколько дней. Собаки все понимают и очень переживают, — говорит начальница отдела регистрации животных КП Зооконтроль Ирины Пономаренко.

Заботится о Крыме только один работник, которому он доверяет. Пока пса лечат ветеринары и родственникам еще не возвращают.

А владелица пса, которая и сама пока в больнице, уже размышляет, где будет жить с лохматым любимцем.

Фото: КП “Зооконтроль”

Напомним, что ранее мы рассказывали о масштабном обстреле Днепра.