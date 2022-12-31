Четверолапые знаменитости: животные, которые стали известны во время войны

В Украине много громких имен, о которых мы узнали только за время войны. Пройти тест Лица 2022 года ты можешь по ссылке.

Но есть и много животных, которые стали известны из-за полномасштабного российского вторжения: кто-то из них сейчас помогает военным находить мины и осколки снарядов, кто-то становится главным участником мемов, а кому-то повезло меньше — они прямо пострадали от обстрелов или похищены оккупантами.

Рассказываем тебе о четвероногих друзьях, которых знает каждый украинец.

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Пес Патрон

Об этой собачке подумал каждый, кто читал первые строки этого материала. И неудивительно: Патрон стал национальной знаменитостью!

О нем слагают песни, его рисуют на почтовых марках, создают его аккаунты в социальных сетях и даже ведут общение с чиновниками. Сам пес Патрон прославился благодаря своей помощи пиротехникам и спасателям, потому что он ищет мины, взрывчатку и осколки от российских снарядов.

Историю о собачке Патроне мы писали в нашем другом материале, если тебе интересно — читай о Патроне там!

Собака Крым

Ужасная история этой собаки несколько месяцев назад растрогала каждого украинца.

Четверолапый друг стал украинским Хатико, потому что также верно сидел на месте разрушенного дома, в котором погибли его хозяева.

Вот что тогда об этой семье и их трагедии написал городской голова Днепра Борис Филатов.

— Люди буквально испарились. Нет. Я буду откровенен до конца. Кое-кто не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах.

А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. И выл, — поделился Филатов.

Енот из Херсона

Этого красавца похитили оккупанты из херсонского зоопарка, когда убегали от контрнаступления ВСУ. Более того: животное не только похитили, но и используют в позорных пропагандистских целях.

Известно, что похитителем енота оказался владелец крымского парка львов Тайган Олег Зубков. После огласки сеть разразилась мемами о том, что украинская сторона обменяет российских пленных на похищенного енота.

Сами же россияне нашли другое объяснение такого поступка их военных, которое редакция Вікна-новини случайно увидела в TikTok.

Кот Сеня

После деоккупации Бучи в Киевской области в объективы журналистов попал рыжий кот, разгуливающий среди разбитой техники оккупантов.

За девять месяцев украинцы узнали, что это кот Сеня, хозяином которого является украинский ведущий Евгений Синельников. Животное пережило оккупацию города и его освобождение.

Собака Джек

Его спасли из Купянска в Харьковской области. Джек потерял слух и получил шанс выжить благодаря киевским ветеринарам. У пса было небольшое осколочное ранение на спине, поэтому его из только что освобожденного города отвезли в Киев.

История о найденном любимце разлетелась по миру, а убежище ему нашли аж в Италии. Там живет новый хозяин Джека — всемирно известный артист Андреа Бочелли.

Пес Адик

Судьба этой собаки — грустная и ужасная. Ведь бойцовского пса оккупанты похитили у защитницы Мариуполя. Адика “подарили” Кадырову, и он публикует фото в социальных сетях с животным.

Собака запомнилась своими грустными глазами, когда ее перевозили к главному российскому тиктокеру.

Животные больше всего страдают от войны в Украине: часто остаются без хозяев и пытаются выживать своими силами. И если бы животные умели говорить, то люди точно узнали бы гораздо больше о войне и россиянах. Один такой рассказ мы публиковали раньше, читай исповедь четверолапого Кузи.

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