Рассказы

Исповедь четверолапого. Что мы могли бы узнать об оккупации Ирпеня, если бы собаки умели говорить

Виктория Мельник, редактор сайта 01 октября 2022, 19:00
Истории Ирпеня глазами собаки Кузи
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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