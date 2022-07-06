Радиус поражения, как длина троллейбуса! Пёс Патрон о фугасных минах и как уберечься от них

Один из очень опасных типов мин — фугасные — поражает как людей, так и предметы силой своего взрыва.

Эти мины чрезвычайно мощные: выводят из строя большую военную технику, а от обычного автомобиля остается только каркас.

Пиротехник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Василий Хмиль вместе с собачкой Патроном рассказали об основных характеристиках фугасных мин и что делать в случае их обнаружения.

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Фугасные мины: характеристики

Фугасные мины бывают двух типов: противотанковые и противопехотные. Оба вида круглые, но разного размера.

Противотанковые — до 50 см в диаметре. Они имеют зеленый или коричневый цвет и устанавливаются в грунт или на поверхность. Их сложно заметить, ведь мины очень сливаются с местностью.

Они могут встречаться там, где долго стояли войска, особенно на блокпостах, КПП и в населенных пунктах, на дорогах, обочинах и мостах, — говорит Хмель.

Радиус поражения от взрыва — 15 м, что равно длине троллейбуса.

Заминированные участки земли могут быть отмечены красным знаком или бело-красной лентой. Но еще далеко не все территории обозначены, потому что на это нужно время.

Что делать в случае обнаружения мины

Если ты видишь что-то похожее на мину, то соблюдай эти простые правила:

не подходи; не трогай; немедленно звони 101.

Рашисты минируют дороги и оккупированные населенные пункты. Поэтому следует быть максимально осмотрительными, чтобы не трогать подозрительные предметы на улице и в помещениях.

Узнай больше про самые распространенные виды и характеристики мин.

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