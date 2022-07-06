Радіус ураження, як довжина тролейбуса! Песик Патрон про фугасні міни та як вберегтись від них

Один із дуже небезпечних типів мін — фугасні — вражає як людей, так і предмети силою свого вибуху.

Ці міни надзвичайно потужні: виводять з ладу велику військову техніку, а від звичайної автівки залишається лише каркас.

Піротехнік Державної служби України з надзвичайних ситуацій Василь Хміль разом з песиком Патроном розповіли про основні характеристики фугасних мін та що робити у разі їх виявлення.

Зараз також дивляться

Фугасні міни: характеристики

Фугасні міни бувають двох типів: протитанкові та протипіхотні. Обидва види круглі, але різного розміру.

Протитанкові — до 50 см в діаметрі. Вони мають зелений чи коричневий кольори та встановлюються в ґрунт чи на поверхню. Їх важко помітити, адже міни дуже зливаються з місцевістю.

Вони можуть траплятися там, де довго стояли війська, особливо на блокпостах, КПП та в населених пунктах, на дорогах, узбіччях та мостах, — каже Хміль.

Радіус ураження від вибуху — 15 м, що дорівнює довжині тролейбуса.

Заміновані ділянки землі можуть бути позначені червоним знаком або біло-червоною стрічкою. Але ще далеко не всі території позначені, бо на це потрібен час.

Що робити у разі виявлення міни

Якщо ти бачиш щось схоже на міну, то дотримуйся цих простих правил:

не підходь; не чіпай; негайно телефонуй 101.

Рашисти мінують дороги та окуповані населені пункти. Тому варто бути максимально обачними, щоб не чіпати підозрілі предмети на вулиці та в приміщеннях. Дізнайся більше про найпоширеніші види та характеристики мін.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!