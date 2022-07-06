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Радіус ураження, як довжина тролейбуса! Песик Патрон про фугасні міни та як вберегтись від них

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Липня 2022, 10:00

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