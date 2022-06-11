Остерігайся криниць, виноградників та кладовищ — перелік місць, де найчастіше трапляються ворожі міни

Підлість та ницість росіян не має меж. Хто б подумав, що в ТОП місць, які найчастіше заміновують загарбники, входять дитячі іграшки, продукти харчування та кладовища.
Ще довгі роки після нашої перемоги українцям доведеться бути максимально обачними та не забувати про те, що небезпека чатує буквально на кожному кроці.
Тому UNICEF в Україні створив список місць, де окупанти залишають найбільше своїх неприємних сюрпризів.
Фото: ДСНС України / Facebook
Якщо ти побачив(-ла) міну, у жодному разі не наближайся до неї та не намагайся самостійно знешкодити її. Одразу подзвони за номером 101 та попередь інших людей про небезпеку.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про найпоширеніші види мін та їхні характеристики.
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