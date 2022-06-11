Остерігайся криниць, виноградників та кладовищ — перелік місць, де найчастіше трапляються ворожі міни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Червня 2022, 18:00
Де найчастіше трапляються міни - список від UNICEF
Фото: ДСНС/Facebook

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