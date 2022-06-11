Остерігайся криниць, виноградників та кладовищ — перелік місць, де найчастіше трапляються ворожі міни

Підлість та ницість росіян не має меж. Хто б подумав, що в ТОП місць, які найчастіше заміновують загарбники, входять дитячі іграшки, продукти харчування та кладовища.

Ще довгі роки після нашої перемоги українцям доведеться бути максимально обачними та не забувати про те, що небезпека чатує буквально на кожному кроці.

Тому UNICEF в Україні створив список місць, де окупанти залишають найбільше своїх неприємних сюрпризів.

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Найчастіше міни знаходять на (в):

Територіях, поруч з якими є знак “Стоп міни” у вигляді черепа і схрещених кісток. Проте пам’ятай, що наразі багато замінованих ділянок ще не мають цього знаку, оскільки обстеження місцевості — довготривалий процес.

Ділянках, позначених червоно-білою стрічкою. Може бути без попереджувальної таблички.

Вулицях та у дворах, де проходили бойові дії.

Воєнно-стратегічних локаціях: аеропортах, полігонах тощо.

Полях, лісосмузі, лісі, сільськогосподарських угіддях, виноградниках.

Кладовищах.

Залишених об’єктах: залізничних шляхах, військових позиціях та блокпостах.

Розтрощених цивільних авто та військовому транспорті.

Об’єктах стратегічної інфраструктури: електричних пілонах, газо- та водопроводах.

Мостах та місцевості поруч та під ними, на узбіччі доріг.

Воєнних контрольно-пропускних пунктах.

Водних джерелах, криницях, берегах річок.

Елеваторах, адже вони зазвичай розташовані біля залізниць чи портів.

Місцях скупчення сільськогосподарської техніки.

АЗС.

Дитячих майданчиках.

Дитячих іграшках.

Харчових продуктах.

Тілах загиблих людей і тварин.

Мобільних телефонах.

Якщо ти побачив(-ла) міну, у жодному разі не наближайся до неї та не намагайся самостійно знешкодити її. Одразу подзвони за номером 101 та попередь інших людей про небезпеку.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про найпоширеніші види мін та їхні характеристики.

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