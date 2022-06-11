Опасайся колодцев, виноградников и кладбищ — список мест, где чаще всего встречаются вражеские мины

Елена Яковлева, редактор сайта 11 июня 2022, 18:00
Де найчастіше трапляються міни - список від UNICEF
Фото: ГСЧС/Facebook

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