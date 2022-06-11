Опасайся колодцев, виноградников и кладбищ — список мест, где чаще всего встречаются вражеские мины

Подлость и низость россиян не имеют предела. Кто бы подумал, что в ТОП мест, которые чаще всего заминируют захватчики, входят детские игрушки, продукты питания и кладбища.

Еще долгие годы после нашей победы украинцам придется быть максимально осмотрительными и не забывать, что опасность подстерегает буквально на каждом шагу.

Поэтому UNICEF в Украине создал список мест, где оккупанты оставляют больше всего своих неприятных сюрпризов.

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Чаще всего мины находят на (в):

Территориях, рядом с которыми есть знак “Стоп мины” в виде черепа и скрещенных костей. Однако помни, что сейчас на многих заминированных участках еще нет этого знака, поскольку обследование местности — длительный процесс.

Участки, обозначенные красно-белой лентой. Могут быть без предупреждающей таблички.

Улицах и во дворах, где проходили боевые действия.

Военно-стратегических локациях: аэропортах, полигонах и т.д.

Полях, лесополосах, лесу, сельскохозяйственных угодьях, виноградниках.

Кладбищах.

Заброшенных объектах: железнодорожных путях, военных позициях и блокпостах.

Разбитых гражданских авто и военном транспорте.

Объектах стратегической инфраструктуры: электрических пилонах, газо- и водопроводах.

Мостах и местности рядом и под ними, на обочине дорог.

Военных контрольно-пропускных пунктах.

Водных источниках, колодцах, берегах рек.

Элеваторах, ведь они обычно расположены возле железных дорог или портов.

Местах скопления сельскохозяйственной техники.

АЗС.

Детских площадках.

Детских игрушках.

Пищевых продуктах.

Телах погибших людей и животных.

Мобильных телефонах.

Если ты увидел(-а) мину, ни в коем случае не приближайся к ней и не пытайся самостоятельно обезвредить ее. Сразу позвони по номеру 101 и предупреди других людей об опасности.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала про самые распространенные виды мин и их характеристиках.

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