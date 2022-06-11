Опасайся колодцев, виноградников и кладбищ — список мест, где чаще всего встречаются вражеские мины

Подлость и низость россиян не имеют предела. Кто бы подумал, что в ТОП мест, которые чаще всего заминируют захватчики, входят детские игрушки, продукты питания и кладбища.
Еще долгие годы после нашей победы украинцам придется быть максимально осмотрительными и не забывать, что опасность подстерегает буквально на каждом шагу.
Поэтому UNICEF в Украине создал список мест, где оккупанты оставляют больше всего своих неприятных сюрпризов.
Фото: ГСЧС Украины / Facebook
Если ты увидел(-а) мину, ни в коем случае не приближайся к ней и не пытайся самостоятельно обезвредить ее. Сразу позвони по номеру 101 и предупреди других людей об опасности.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала про самые распространенные виды мин и их характеристиках.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!