Новая марка Укрпочты уже в продаже! Пес Патрон собирает на благотворительность

В первый день осени, 1 сентября, Укрпочта решила сделать приятный подарок украинцам, которые с нетерпением ждали выхода новой марки Пес Патрон.

Марка расскажет о том, как Патрон вместе с саперами разминирует поля, леса, фермы, дома и т.д. и таким образом спасает жизни взрослых и маленьких украинцев.

За все время войны было найдено уже более 150 000 взрывоопасных предметов, об этом говорят данные ГСЧС.

Однако, к сожалению, на данный момент специалисты обнаружили далеко не все взрывоопасные предметы. Часть из них все еще ждет саперов и Патрона.

Каким бы хорошим и полезным ни был Патрон, он тоже нуждается в помощи. В частности, технических средств, поэтому эта марка станет первой официальной благотворительной маркой страны.

Тираж марки с Патроном

Тираж марки с собачкой Патроном — 1 млн листов.

Также можно будет приобрести открытки, конверты Первый день и художественные конверты формата С6 и DL.

Благотворительная марка

Покупая эту марку, ты автоматически присоединишься к добрым делам.

64 грн с каждого листа идет на благотворительные цели.

Учитывая тираж, Укрпочта планирует собрать более 60 миллионов гривен или 1.5 миллиона долларов, — пишет генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Эти деньги собираются потратить с помощью KSE Foundation и United24 на 2 направления:

На мощную машину для разминирования, которая помогает быстро разминировать большие территории.

На помощь приютам животных.

Так что эта марка действительно особенная.

Сколько стоит марка

Цена одной марки с Патроном — 31 грн., из которых 23 грн. — это номинальная стоимость, а 8 грн. — благотворительный взнос.

Продается она листами по 8 штук за 248 грн (64 грн из них идут на благотворительность).

Сколько марок можно приобрести

Ограничения: в отделениях и онлайн разрешается купить не более 5 марковых листов, 5 листовок, 5 художественных конвертов, а также только в отделениях до 2 конвертов “Первый день” по одному заказу.

Ко Дню Независимости Укрпочта выпустила еще одну марку и конверт. Читай, где их можно купить.

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