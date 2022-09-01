Новая марка Укрпочты уже в продаже! Пес Патрон собирает на благотворительность

В первый день осени, 1 сентября, Укрпочта решила сделать приятный подарок украинцам, которые с нетерпением ждали выхода новой марки Пес Патрон.
Марка расскажет о том, как Патрон вместе с саперами разминирует поля, леса, фермы, дома и т.д. и таким образом спасает жизни взрослых и маленьких украинцев.
За все время войны было найдено уже более 150 000 взрывоопасных предметов, об этом говорят данные ГСЧС.
Однако, к сожалению, на данный момент специалисты обнаружили далеко не все взрывоопасные предметы. Часть из них все еще ждет саперов и Патрона.
Каким бы хорошим и полезным ни был Патрон, он тоже нуждается в помощи. В частности, технических средств, поэтому эта марка станет первой официальной благотворительной маркой страны.
Каким бы хорошим и полезным ни был Патрон, он тоже нуждается в помощи. В частности, технических средств, поэтому эта марка станет первой официальной благотворительной маркой страны.
Тираж марки с собачкой Патроном — 1 млн листов.
Также можно будет приобрести открытки, конверты Первый день и художественные конверты формата С6 и DL.
Покупая эту марку, ты автоматически присоединишься к добрым делам.
64 грн с каждого листа идет на благотворительные цели.
Учитывая тираж, Укрпочта планирует собрать более 60 миллионов гривен или 1.5 миллиона долларов, — пишет генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Эти деньги собираются потратить с помощью KSE Foundation и United24 на 2 направления:
Так что эта марка действительно особенная.
Цена одной марки с Патроном — 31 грн., из которых 23 грн. — это номинальная стоимость, а 8 грн. — благотворительный взнос.
Продается она листами по 8 штук за 248 грн (64 грн из них идут на благотворительность).
Ограничения: в отделениях и онлайн разрешается купить не более 5 марковых листов, 5 листовок, 5 художественных конвертов, а также только в отделениях до 2 конвертов “Первый день” по одному заказу.
Ко Дню Независимости Укрпочта выпустила еще одну марку и конверт. Читай, где их можно купить.
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