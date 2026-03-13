Действительно ли в Одессе нехватка питьевой воды из-за загрязнения Днестра: ответ Минэкономики

Российская Федерация продолжает использовать войну как инструмент тотального уничтожения окружающей среды, создавая угрозы не только Украине, но и соседним государствам.

Следствием ракетно-дронового удара по энергетической инфраструктуре, который произошел 7 марта 2026 года, стало загрязнение одной из крупнейших водных артерий региона — реки Днестр.

Из-за поражения Днестровской ГЭС в Черновицкой области произошла утечка технических масел и ракетного топлива. Уже 10 марта маслянистые пятна были зафиксированы ниже по течению, в частности в Винницкой области и приграничных районах Республики Молдова.

Утечка нефтепродуктов в Днестр: Украина и Молдова начали совместную ликвидацию последствий

Центральным координатором ликвидации последствий выступает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. По словам замминистра Ирины Овчаренко, инцидент расценивается как очередное проявление экологической агрессии, подрывающей водную безопасность Восточной Европы.

Обследование водной поверхности выявило тревожную картину: в районе населенных пунктов Козлов, Нагоряны и Могилев-Подольский наблюдаются характерные радужные пленки и ощущается стойкий запах нефтепродуктов.

Лабораторные исследования подтвердили серьезность ситуации. В частности, в районе села Нагоряны зафиксирована концентрация нефтепродуктов на уровне 0,127 мг/дм³, что превышает установленный норматив (допустимая норма составляет 0,05 мг/дм³).

Загрязнение уже пересекло границу, достигнув села Наславча в Молдове, что активировало механизмы международного сотрудничества в рамках Днестровской комиссии по синхронизации действий спасательных служб обеих стран.

На фоне экологической чрезвычайной ситуации в информационном пространстве начали распространяться манипуляции. В частности, ряд Telegram-каналов распространил панические сообщения о том, что Одессе грозит дефицит или полная потеря питьевой воды из-за загрязнения водозаборов.

Информация об угрозе водоснабжению Одессы не соответствует действительности. Ситуация серьезная, но контролируемая. Лаборатории Госводагентства уже отобрали пробы воды непосредственно в районе питьевого водозабора Одессы, в селе Маяки и Днестровском лимане для превентивного мониторинга.

Специалисты ГСЧС после согласования с молдовской стороной готовятся к развертыванию боновых заграждений для локализации пятен, а также применению специальных сорбентов, которые помогут собрать маслянистые вещества с поверхности воды.

