Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Что на дне Каховского водохранилища: восстанавливается ли природа после трагедии

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 сентября 2025, 22:00 8 мин.
каховское водохранилище
Что на дне Каховского водохранилища Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь