После подрыва российскими оккупантами плотины Каховского водохранилища, на этом месте остался пустырь. Водой затопило окрестные города и деревни. Спустя более двух лет от трагедии природа начала понемногу восстанавливаться. Что сейчас на месте бывшего водохранилища, рассказали BBC.

Каховское водохранилище сейчас

Чуть более двух лет назад Каховское водохранилище было необходимо для сельского хозяйства и населения Юга Украины как дополнительный источник воды. После того как россияне взорвали дамбу, на месте водохранилища остался пустырь.

Со дна даже начали доставать артефакты! А флора и фауна на месте начала меняться. Ботаник и доктор наук Анна Куземко провела четыре экспедиции на территорию бывшего Каховского водохранилища. Женщина говорит, что увидела там миллионы раковин и непроходимые леса.

Ученым приходится собирать данные о восстановлении флоры и фауны под артиллерийскими обстрелами россиян и прямой угрозой для жизни. Сейчас на территории образовались озера и болота, из-под воды вышел песок и ил. Начал расти молодой лес.

Вода постепенно возвращается. Осенью 2023 года водоемы составляли 13-15% территорий бывшего водохранилища, а теперь более 30%. За неимением воды погибли миллионы моллюсков дрейсены.

Новый лес вместо водохранилища

На территориях, которые когда-то занимало Каховское водохранилище, начал расти молодой лес. На дне выросли ивы, которые предотвратили развеивание ила.

Территории насадились ивами сами, ведь на момент подрыва на воде плавали семена ивы.

Природа умнее людей. Большинство прогнозов не оправдались. Пустыня не появилась, пылевых бурь нет. Вместо этого выросли ивы и тополя, — говорит Анна Куземко.

Что на дне Каховского водохранилища: восстанавливается ли природа после трагедии / 2 Фотографии

В этом году ивы и тополя выросли уже до семи метров! Великий луг возвращается в новом виде. Ивы здесь зацвели на третий год, хотя первое цветение должно было состояться через 1-2 года. По словам исследовательницы, ивы на территории бывшего Каховского водохранилища растут очень плотно и активно, ведь имеют под собой насыщенные почвы.

По словам Анны, в первые месяцы после катастрофы, новые деревья росли со скоростью 2-3 см в сутки. Сейчас это уже молодой лес, а не заросли. На территории водохранилища восстанавливаются растения, которые когда-то здесь росли, а также животные, жившие до создания водохранилища.

Мы советовались с иностранными коллегами-учеными, все считают, что этот ивово-топольный лес на дне Каховского моря — это самый большой такой лес в Европе.

Существовавшие до водохранилища реки восстановили свои русла. В том числе и Каменка, которая на 70 лет исчезла. Появляются и озера, водная растительность и новые скопления птиц.

Сейчас начался процесс восстановления Великого Луга, исторической территории, котограя была до строительства плотины. Возобновилось более 300 видов растений.

А в Днепре снова поселились осетры. Впервые за более чем 70 лет возле Хортицы увидели осетра. Так рыба из Черного моря может доплывать до Запорожья.

Масштабы потерь и сложность исследований

Реальные масштабы потерь в результате подрыва Каховской ГЭС сейчас оценить невозможно. Несмотря на то, что восстанавливается историческая флора и фауна региона, экологическая стабильность нарушена.

Исследователи не могут изучить все территории, чтобы дать по крайней мере потенциальные оценки, ведь на некоторых землях до сих пор идут бои, а какие-то — под российской оккупацией.

Левобережную Херсонскую область сейчас могут обследовать только дистанционно — по спутниковым снимкам. В результате затопления могли исчезнуть уникальные растения, росшие только там.

Известно, что погибли не менее 50 уникальных видов рыбы, большое количество домашних и диких животных.

Но больше всего пострадало Черное море от того, что в него вымыло. Также оно опреснилось. В 2025 году большинство показателей качества воды смогли прийти в норму.

В почвах со дна водохранилища остается большая концентрация токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов, азота и фосфора. Научная сотрудница Института Лейбница по пресноводной экологии Александра Шумилова называет территорию бывшего водохранилища “токсичной бомбой замедленного действия”.

