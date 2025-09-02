Після підриву російськими окупантами греблі Каховського водосховища, на цьому місці лишився пустир. Водою затопило навколишні міста й села. За понад два роки від трагедії природа почала потроху відновлюватися. Що зараз на місці колишнього водосховища — розповіли BBC.

Каховське водосховище зараз

Трохи більш як два роки тому Каховське водосховище було необхідним для сільського господарства і населення Півдня України як додаткове джерело води. Після того як росіяни підірвали греблю, на місці водосховища лишилася пустка.

З дна навіть почали діставати артефакти! А флора і фауна в місцині почала змінюватися. Ботанік та докторка наук Анна Куземко провела чотири експедиції до території колишнього Каховського водосховища. Жінка каже, що побачила там мільйони мушель і непрохідні ліси.

Вченим доводиться збирати дані про відновлення флори й фауни під артилерійськими обстрілами росіян і прямою загрозою життю. Нині на території утворилися озера і болота, з-під води вийшов пісок і мул. Почав рости молодий ліс.

Вода потроху повертається. Восени 2023 року водойми становили 13-15% територій колишнього водосховища, а тепер — понад 30%. За браком води загинули мільйони молюсків дрейсени.

Новий ліс замість водосховища

На територіях, які колись займало Каховське водосховище, нині почав рости молодий ліс. На дні виросли верби, які запобігли розвіюванню мулу.

Території насадилися вербами самі, адже на момент підриву на воді плавало насіння верби.

Природа розумніша за людей. Більшість прогнозів не справдилися. Пустеля не з’явилася, пилових бур нема. Натомість виросли верби й тополі, — каже Анна Куземко.

Що на дні Каховського водосховища: чи відновлюється природа після трагедії

Цьогоріч верби й тополі підросли вже до семи метрів! Тож Великий луг повертається у новому вигляді. Верби тут зацвіли на третій рік, хоча перше цвітіння мало відбутися за 1-2 роки. За словами дослідниці, верби на території колишнього Каховського водосховища ростуть дуже щільно й активно, адже мають під собою насичені ґрунти.

За словами Анни, в перші місяці після катастрофи, нові дерева росли зі швидкістю 2-3 см за добу. Нині це вже молодий ліс, а не зарості та хащі. На території водосховища відновлюються рослини, які колись там росли, а також тварини, які жили до створення водосховища.

Ми радилися з іноземними колегами-науковцями, усі вважають, що цей вербово-тополевий ліс на дні Каховського моря — це наразі найбільший такий ліс у Європі.

Річки, що існували до водосховища, відновили свої русла. Зокрема і Кам’янка, яка на 70 років зникла. З’являються й озера, водна рослинність і нові скупчення птахів.

Нині розпочався процес відновлення Великого Лугу, історичної території, що була до будівництва греблі. Відновилося понад 300 видів рослин.

А в Дніпрі знову оселилися осетри. Вперше за понад 70 років біля Хортиці побачили осетра. Так риба з Чорного моря може допливати до Запоріжжя.

Масштаби втрат і складність досліджень

Реальні масштаби втрат унаслідок підриву Каховської ГЕС нині оцінити неможливо. Попри те, що відновлюється історична флора та фауна регіону, екологічна стабільність порушена.

Дослідники не можуть обстежити всі території, аби дати принаймні потенційні оцінки, адже на деяких землях досі точаться бої, а якісь — під російською окупацією.

Лівобережну Херсонщину нині можуть обстежувати лише дистанційно — за супутниковими знімками. Унаслідок затоплення могли зникнути унікальні рослини, що росли тільки там.

Відомо, що загинули щонайменше 50 унікальних видів риби, велика кількість свійських і диких тварин.

Та найбільше постраждало Чорне море від кількості того, що в нього вимило. Також воно опріснилося. У 2025 році більшість показників якості води змогли прийти до норми.

У ґрунтах з дна водосховища лишається велика концентрація токсичних речовин, зокрема важких металів, азоту й фосфору. Наукова співробітниця Інституту Лейбніца з прісноводної екології Олександра Шумілова називає територію колишнього водосховища “токсичною бомбою уповільненої дії”.

