Стиль життя Подорожі та натхнення

Що на дні Каховського водосховища: чи відновлюється природа після трагедії

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Вересня 2025, 22:00 8 хв.
Каховське водосховище
Що на дні Каховського водосховища Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь