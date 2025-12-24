Для тебе Новини

На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові: що кажуть про невідоме забруднення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Грудня 2025, 09:46 1 хв.
одеса
Фото: Сергій Лисак / Одеська МВА

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь