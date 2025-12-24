На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові: що кажуть про невідоме забруднення

На кількох пляжах Одеси виявили плями, схожі на нафтові, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Він додав, що в районі пляжів Дельфін та Ланжерон помітили загиблих птахів.

В Одесі виявили плями невідомого походження: що відомо

Наразі розмір та походження плям встановлюють, а ситуацію перевіряють відповідні служби.

Лисак зазначає, що на місце вже виїхали фахівці Державної екологічної інспекції, КП “Узбережжя”, КУ “Рятувально-водолазна служба” та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Додаткову інформацію нададуть після отримання висновків фахівців. Голова МВА поділився фото, зробленими на одеських пляжах Ланжерон та Дельфін. На одному з них видно пляму невідомого походження на поверхні води.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року внаслідок аварії у Керченській протоці у Чорне море вилилося 4300 тонн мазуту. Тоді російські танкери Волгонефть-212 і Волгонефть-239 зазнали аварії.

