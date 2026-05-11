Коригувальника ударів по Одесі завербували з фейкового акаунта журналістки у TikTok — СБУ

В Одесі нейтралізували діяльність російського інформатора, який допомагав ворогу готувати повітряні удари по місту. Контррозвідка Служби безпеки викрила місцевого жителя, основним завданням якого було виявлення позицій української протиповітряної оборони.

СБУ затримала в Одесі агента РФ, який полював на українську ППО

За даними слідства, зрадником виявився фахівець із ремонту комп’ютерів. Його шлях до державної зради розпочався у TikTok, де він активно поширював прокремлівські наративи. Саме там на нього звернули увагу російські спецслужби. Для вербування ворог використав психологічну маніпуляцію: з чоловіком зв’язалися від імені нібито іноземної журналістки.

Агент діяв за чітким планом:

Об’їжджав місто та околиці на власному мопеді.

Вишукував локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.

Фіксував місця базування мобільних вогневих груп. Позначав координати на Google-картах.

Довічне ув’язнення за державну зраду: деталі затримання та підозра

Всю зібрану інформацію він передавав куратору через анонімні чати у месенджерах, використовуючи текстові та голосові повідомлення.

Під час затримання у фігуранта вилучили смартфон із прямими доказами його шпигунської діяльності. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому офіційно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

За вчинене одеситу загрожує найвище покарання — довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою — читай в матеріалі подробиці затримання фігуранта.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!