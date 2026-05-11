Досвід має значення: Кабмін запускає програму стажування для людей 50+

Дефіцит кваліфікованих кадрів сьогодні є одним із найгостріших викликів для української економіки. Особливо критичною ситуація залишається у стратегічних галузях — будівництві та оборонній промисловості. Як зазначила прем’єр-міністерка — Юлія Свириденко, саме люди є основою нашої стійкості, тому держава фокусується на залученні всіх внутрішніх ресурсів.

Для підтримки зрілих фахівців та подолання кадрового голоду в Україні стартує національна програма “Досвід має значення”. Цей проєкт спрямований на інтеграцію людей віком 50+ у сучасний ринок праці через стажування та перенавчання.

Чому національний проєкт Досвід має значення актуальний саме зараз

Обговорюючи перспективи ринку праці з Еллою Лібановою, очільницею Інституту демографії НАН України, урядовці дійшли висновку: кожен українець має бути задіяний у процесах відновлення. Дослідження Ринок праці після 50 років підтверджує, що бізнес цінує таких працівників за їхню надійність та фаховість.

Однак існують певні перепони. Зокрема, 65% компаній вказують на брак цифрових навичок у старших кандидатів, а 60% роботодавців визнають наявність вікових стереотипів. Саме ці бар’єри покликана зруйнувати нова програма, створюючи нові стимули для найму та професійної адаптації.

Як працює проєкт та роль Державної служби зайнятості

Проєкт реалізується у партнерстві з бізнесом, громадським сектором та державними структурами. Зокрема, Державна служба зайнятості пропонує кандидатам чіткий шлях до нової роботи, що складається з трьох етапів:

Навчання: підготовка до сучасних вимог ринку (оновлення резюме, опанування нових інструментів);

Діалог із бізнесом: пряма зустріч із потенційним роботодавцем для обговорення умов співпраці;

Практика: працевлаштування або короткострокове стажування, що дозволяє кандидату адаптуватися, а компанії — переконатися у кваліфікації фахівця.

Важливо зазначити, що Досвід має значення ДСЗ — це не просто курси, а реальний місток до стабільної роботи в умовах воєнного стану та подальшої відбудови.

Безкоштовні навчальні модулі для учасників

У межах ініціативи проєкт пропонує три безкоштовні навчальні напрямки, які можна обрати при заповненні анкети:

Кар’єрна стратегія: як правильно позиціонувати свій багаторічний досвід як конкурентну перевагу.

Цифрові інструменти та штучний інтелект: практичне опанування ШІ для підвищення ефективності праці з першого дня.

Взаємодія в мультивікових командах: навички роботи з молодшими колегами та побудова довіри всередині колективу.

Уряд запрошує українських роботодавців відкривати вакансії для стажування, а громадян віком 50+ активно долучатися до програми.

Нагадаємо, що понад 57% компаній в Україні мають труднощі з найманням працівників — і ця проблема не зникає, попри всі зусилля бізнесу.

