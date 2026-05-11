Досвід має значення: Кабмин запускает программу стажировки для людей 50+

Дефицит квалифицированных кадров сегодня стал одним из самых острых вызовов для украинской экономики. Особенно критической ситуация остается в стратегических отраслях — строительстве и оборонной промышленности. Как отметила Премьер-министр — Юлия Свириденко, именно люди являются основой нашей стойкости, поэтому государство фокусируется на привлечении всех внутренних ресурсов.

Для поддержки зрелых специалистов и преодоления кадрового голода в Украине стартует национальная программа “Досвід має значення”. Этот проект направлен на интеграцию людей в возрасте 50+ в современный рынок труда через стажировку и переобучение.

Почему национальный проект Досвід має значення актуален именно сейчас

Обсуждая перспективы рынка труда с Эллой Либановой, главой Института демографии НАН Украины, члены правительства пришли к выводу: каждый украинец должен быть задействован в процессах восстановления. Исследование Рынок труда после 50 лет подтверждает, что бизнес ценит таких сотрудников за их надежность и профессионализм.

Однако существуют определенные препятствия. В частности, 65% компаний указывают на нехватку цифровых навыков у старших кандидатов, а 60% работодателей признают наличие возрастных стереотипов. Именно эти барьеры призвана разрушить новая программа, создавая стимулы для найма и профессиональной адаптации.

Читать по теме Штаты укомплектованы только на 70%: почему Киеву не хватает сантехников и электриков Как дефицит кадров, влияет на обслуживание домов в Киеве. Список бесплатных услуг, цены на ремонт в квартирах и влияние блекаутов на количество аварий.

Как работает проект и роль Государственной службы занятости

Проект реализуется в партнерстве с бизнесом, общественным сектором и государственными структурами. В частности, Государственная служба занятости предлагает кандидатам четкий путь к новой работе, состоящий из трех этапов:

Обучение: подготовка к современным требованиям рынка (обновление резюме, освоение новых инструментов);

Диалог с бизнесом: прямая встреча с потенциальным работодателем для обсуждения формата сотрудничества;

Практика: трудоустройство или краткосрочная стажировка, которая позволяет кандидату адаптироваться, а компании — убедиться в квалификации специалиста.

Важно отметить, что Досвід має значення ГСЗ — это не просто курсы, а реальный мостик к стабильной работе в условиях военного положения и последующего восстановления страны.

Бесплатные учебные модули для участников

В рамках инициативы проект Досвід має значення предлагает три бесплатных учебных направления, которые можно выбрать при заполнении анкеты:

Карьерная стратегия: как правильно позиционировать свой многолетний опыт как конкурентное преимущество;

Цифровые инструменты и искусственный интеллект: практическое освоение ИИ для повышения эффективности работы с первого дня;

Взаимодействие в мультивозрастных командах: навыки работы с более молодыми коллегами и построение доверия внутри коллектива.

Правительство приглашает украинских работодателей открывать вакансии для стажировки, а граждан в возрасте 50+ — активно присоединяться к программе.

Напомним, что более 57% компаний в Украине испытывают трудности с наймом сотрудников — и эта проблема не исчезает, несмотря на все усилия бизнеса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!