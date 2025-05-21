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Нам не хватает специалистов! Украинские бизнесы о поиске работников и главных вызовах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 мая 2025, 08:00
нехватка работников
Фото Unsplash
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