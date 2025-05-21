Нам не хватает специалистов! Украинские бизнесы о поиске работников и главных вызовах

Ситуация с нехваткой рабочих рук в Украине тянется с 2022 года. Теперь бизнесы и работодатели поняли, что одной только зарплаты не хватает. Чтобы иметь работников, нужно обеспечить им достойную оплату труда, бронирование, страхование, корпоративные бонусы и т.д.

Несмотря на это, по состоянию на конец 2024 года в Украине было 8 млн нетрудоустроенных граждан. Кого сейчас больше всего ищут украинские работодатели?

Бизнесы ищут работников: какая ситуация на украинском рынке труда

Украинские бизнесмены массово делятся одной проблемой: им не хватает работников. Институт экономических исследований и политических консультаций сообщает, что 57% опрошенных компаний имеют трудности с набором работников.

Несмотря на это, в апреле 2025 года произошло заметное улучшение оптимизма бизнеса. Среди бизнесов по производству 26,2% увеличили свои объемы. Понемногу увеличился и экспорт, сейчас он на показателе индекса 0,23 (наибольший во время войны).

Ожидания новых заказов остаются сдержанными: доля предприятий с портфелем заказов продолжительностью более года сократилась с 20% до 16%.

В апреле 2025 возросла доля бизнесов, которым трудно найти квалифицированных работников (до 47,8%). Рост произошел почти на 2%. Ухудшился поиск и неквалифицированных работников — 36,3% бизнесов испытывают проблемы с персоналом.

Старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел сообщил, что, несмотря на все, ситуация начала немного улучшаться, если сравнивать с показателями октября 2024 года.

Тем не менее за конец весны и лето 13,9% предпринимателей ожидают набор персонала на рабочие места. Сокращения в ближайшее время планируют 4,5% бизнесов. Отправлять людей в вынужденные отпуска хотят более 8% работодателей.

Для 12% опрошенных предприятий нехватка рабочей силы не является насущной проблемой по сравнению с мартом 2025 года.

Больше всего на проблему с работниками влияют выезд граждан и мобилизация. Среди других существенных проблем назвали опасность ведения деятельности (54%), рост стоимости материалов и сырья (43%).

Бизнес стал меньше жаловаться на проблемы со светом и электроэнергией, за предыдущий месяц таковых было всего 6%.

Предприниматели демонстрируют умеренный оптимизм на полугодовую перспективу. Незначительная часть планирует расширение и масштабирование.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине имеет самые высокие зарплаты.

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